مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره پیشکسوت فقید استان اردبیل برگزار می شود

به گزارش ایلنا، صمد نوتاش با اعلام این خبر اظهار کرد: مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره علیرضا آستانی پیشکسوت فقید استان اردبیل با حضور تیم های پیشکسوتان تراکتوری سازی تبریز ، ماشین سازی تبریز، قصر سفید اردبیل و همای اردبیل در استادیوم تختی اردبیل برگزار می شود.

وی گفت: این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر ماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار خواهد شد وروز ۲۴ مهر تیمهای تراکتورسازی تبریز و همای اردبیل در ساعت ۱۳ به مصاف هم می روند و ساعت ۱۵ همان روز تیمهای پیشکسوتان قصر سفید اردبیل و ماشین سازی تبریز به مصاف هم خواهند رفت .

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل ادامه داد: برنده دو بازی در روز ۲۵ مهر دیدار فینال این مسابقات را برگزار خواهند کرد و قبل از بازی فینال مراسم یادواره شادروان علیرضا آستانی بازیکن پیشکسوت فقید استان با حضور مسئولین و پیشکسوتان فوتبال برگزار خواهد شد.

نوتاش افزود: یکی از رویکردهای هیات فوتبال استان ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال و برگزاری مسابقات پیشکسوتان است وطبق برنامه ریزی های انجام شده این مسابقات وبرنامه ها برگزار می شود.

