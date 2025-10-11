با حضور وزیر ارتباطات در شیراز؛
۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد
به دنبال اجرای کامل فیبرنوری در دولت چهاردهم هستیم
همزمان با دومین روز سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شیراز، ۴۵۵ پروژه در حوزه ارتباطات و تقویت زیرساختهای دیجیتال استان فارس با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال امروز شنبه، ۱۹ مهرماه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح این پروژه ها با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان و مدیران این وزارتخانه، حسینعلی امیری استاندار فارس، جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
این طرحها در قالب برنامه توسعه زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال دولت چهاردهم به اجرا درآمده و شامل پروژههایی در بخشهای روستایی، فیبرنوری، زیرساختهای ملی و توسعه نسلهای جدید تلفن همراه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: اگر زیرساخت برپا کردن ۲۰۰ سایت را در فارس داریم، باید بلافاصله بتوانیم این سایتها روشن کنیم؛ هم در سایتهای مربوط به تلفن همراه و همچنین ۵G که در دستور کار ویژه ماست و فرکانس ۵G در دولت چهاردهم در اختیار اپراتورها قرار گرفت، همراهیهای مرتبط مهم است.
سید ستار هاشمی با تاکید بر نقش فناوری در توسعه اقتصادی گفت: اگر صحبت از توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی میکنیم، بدون استفاده از ظرفیت فناوری امکانپذیر نیست؛ قانونگذار ۳۵ درصد مرتبط با رشد تکلیفی را متوجه بهرهوری میداند و این ۳۵ درصد بدون شک بدون حضور فناوری ممکن نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ظرفیتهای دیگری هم در این خصوص وجود دارد و بحث استفاده از ظرفیت آیسیتی از زیرساخت تا اقدامات هوشمندسازی اجتناب ناپذیر است؛ در اقتصادهای پیشرو، سهم اقتصاد دیجیتال افزون بر ۴۰ درصد کل GDP است و اتفاقی ویژه است؛ شرکتهای برتر دنیا، شرکتهایی هستند که روزانه با آنها کار میکنیم؛ هرچه در بحثهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و انرژی سرمایهگذاری کنیم، ظرفیتی خواهد بود که برای استان و کشور باقی میماند.
وی با بیان اینکه قانونگذار ۳۵ درصد رشد تکلیفی اقتصاد را مرهون بهرهوری میداند، تاکید کرد: محقق شدن این سهم بدون حضور جدی فناوری در عرصههای اقتصادی غیرممکن است.
هاشمی با بیان اینکه فارس مهد تمدن ایران است، افزود: مقام معظم رهبری شهر شیراز و دانشگاه شیراز را به عنوان دارالعلم دانستند که این مسئولیت ما را در قبال این استان و شهر شیراز مضاعف خواهد کرد.
وی با اشاره به سخنان استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نکاتی که نمایندگان محترم مجلس و استاندار پرتوان و پرتلاش و فرهیخته و نامآشنای استان گفتند، فرصت بسیار مغتنمی برای همه ما است که بتوانیم فارس را در حوزههای مختلف و به ویژه در حوزههای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جایگاهی قرار دهیم که شایسته استان و مردم عزیز استان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ظرفیتهای استان فارس در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: موضوع زیرساختهای هوش مصنوعی، ظرفیت ویژهای در فارس وجود دارد؛ بسیاری از کشورها تلاش میکنند برای خودشان تاریخ ایجاد کنند و ما فارس را به عنوان مهد تمدن میشناسیم؛ ارتباط این موضوع با هوش مصنوعی و استفاده از این ظرفیت فناوری نوین که نقطه عطفی در زندگی انسانها است، یک ارتباطات منطقی و معنایی در این بحث وجود دارد و آن تولید محتوا است.
هاشمی با بیان اینکه چقدر ظرفیتهای تمدنی و تاریخی استان فارس را به کشور و دنیا معرفی کردهایم، افزود: هوش مصنوعی نقطهای میایستد که میتواند برای تولید محتوایی که شاید در سالهای گذشته به سادگی امروز نبود، راهگشا باشد؛ امروز تولید محتوا از روایتها به لطف فناوری تسهیل شده است و از تولید محتوا در دولت و در وزارت ارتباطات حمایت ویژه میکنیم و امیدوارم نهضت تولید محتوا در کشور اتفاق بیفتد و اتفاقات خاص و ویژه را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: حضور تمامی مدیران وزارت ارتباطات در استان فارس به این معنی است که همکاران ما به ظرفیتهای فارس باور دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در دولت چهاردهم به دنبال اجرای کامل فیبرنوری هستیم که با همافزایی این موضوع محقق پیدا خواهد کرد؛ این مهم بدون همراهی و کمک مدیران استانی به نتیجه نمیرسد؛ این همراهی مهم است چرا که با محدودیت منابع مواجه هستیم؛ البته در بحث محدودیت منابع، ما استان فارس را مشمول این محدودیت نمیدانیم اما لازمه آن این است بتوانیم منابع را در فارس جذب کنیم.
هاشمی به نقش نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: بدون داشتن نیروی انسانی متخصص و متبحر، توسعه و پیشرفت امکان پذیر نیست؛ استان فارس سرشار از نیروهای متخصص و نامآشنایی است که افتخارآفرینی کردهاند؛ دانشگاههای شاخصی در فارس هستند که شهرت بینالمللی دارند و در بعضی از شاخهها رتبههایی دارند که در بسیاری از کشورها نداریم.
وی ادامه داد: در تعاملات بینالمللی با نگاه زیرساختی، شیراز ما به عنوان یکی از هابهای تبادل داده در عرصههای داخلی و بینالمللی است و همکاران ما تلاش کردهاند که این کار توسعه دهند و بخشی به همراهی و تعامل درون استانی برمیگردد؛ آماده هستیم که با مشارکت بخش خصوصی، قطب داده شیراز را توسعه دهیم و به ادله مختلف، جایش در فارس و شیراز است.
وزیر ارتباطات در ادامه، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای دادهای و پایگاههای اطلاعات مکانی (GNAF)، خاطرنشان کرد: برای حکمرانی هوشمند، تنها داشتن کد ملی کافی نیست؛ کد پستی و مکان نیز باید بهصورت دقیق در همه خدمات لحاظ شود. همانطور که بدون داده مکانی، نمیتوان آمایش سرزمینی یا مدیریت مصرف منابع مانند آب و انرژی را بهدرستی انجام داد.
وی افزود: پایگاه اطلاعات مکانی و طرحهای مرتبط با کاداستر از محورهای اصلی تاکید رئیسجمهور در دولت چهاردهم است و باید با هدف شفافسازی، تسهیل امور مردم و ارتقای بهرهوری اجرایی شود.
هاشمی در ادامه با تبریک روز حافظ و قدردانی از همکاری مجموعه مدیریت استان، اظهارکرد: وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا ظرفیتهای بالقوه استان فارس را در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی به مرحله بالفعل برساند؛ با همافزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی میتوان گامهای بلندی برای توسعه پایدار و هوشمند فارس برداشت.