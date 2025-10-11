خبرگزاری کار ایران
معبری در شهر تاریخی ماسوله که بر اثر رانش تخریب شده بود بازسازی شد

شهردار ماسوله گفت: معبری به طول ۱۰ متر که به دلیل رانش در این شهر تاریخی تخریب شده بود، اکنون در حال بازسازی است.

به گزارش ایلنا از رشت، یوسف نیرویی گفت: در پی نشت لوله آب و فاضلاب خانه‌ای در شهر تاریخی ماسوله و اجرای عملیات ساختمانی از پایین دست، معبری به طول ۱۰ متر، در ارتفاع ۱۰ متری زمین رانش کرد و تخریب شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این رانش هیچ خسارت جانی نداشت، افزود: به محض وقوع این حادثه، نیرو‌های شهرداری با همکاری مالکان بنا‌های اطراف دست بکار شدند و بازسازی این معبر و دیوار تخریب شده را آغاز کردند.

 

