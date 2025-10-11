خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز گلستان:

مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا می‌شود

مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا می‌شود
کد خبر : 1698396
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پذیرفته نیست و با ترک فعل مدیرانی که سبب رکود کارخانه‌ها یا بی‌نظمی در بازار شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد، در جمع فعالان اقتصادی گلستان در گرگان گفت: اولویت  دستگاه قضایی رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و در برخورد قضایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی که سبب رکود کارخانه‌ها یا بی‌نظمی در بازار شوند، تعللی در کار نخواهد بود. 

رزاقی نژاد افزود: همانطور که بارهای رئیس کل دادگستری استان تاکید کرده‌اند دستگاه قضایی، حامی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی است که در عرصه تولید و اشتغال، فعالند. 

دادستان مرکز استان با بیان این که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی منتظر تشکیل پرونده نمی‌مانیم، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی  مشکلات  فعالان تولیدی و سرمایه گذاران بررسی و با مدیریت قضایی حل می‌شود. 

رزاقی نژاد با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم الاجراست، گفت: مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا و با مدیران متخلف که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، برخورد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ