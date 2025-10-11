دادستان مرکز گلستان:
مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا میشود
دادستان مرکز استان گلستان گفت: کوتاهی و اهمال در حمایت از تولید و سرمایهگذاری پذیرفته نیست و با ترک فعل مدیرانی که سبب رکود کارخانهها یا بینظمی در بازار شوند، برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی نژاد، در جمع فعالان اقتصادی گلستان در گرگان گفت: اولویت دستگاه قضایی رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی است و در برخورد قضایی با مدیران دستگاههای اجرایی که سبب رکود کارخانهها یا بینظمی در بازار شوند، تعللی در کار نخواهد بود.
رزاقی نژاد افزود: همانطور که بارهای رئیس کل دادگستری استان تاکید کردهاند دستگاه قضایی، حامی سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی است که در عرصه تولید و اشتغال، فعالند.
دادستان مرکز استان با بیان این که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی منتظر تشکیل پرونده نمیمانیم، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات فعالان تولیدی و سرمایه گذاران بررسی و با مدیریت قضایی حل میشود.
رزاقی نژاد با تاکید بر این که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی لازم الاجراست، گفت: مصوبات اقتصاد مقاومتی با قاطعیت اجرا و با مدیران متخلف که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، برخورد میشود.