۱۹۶ کالا در استان اردبیل علامت استاندارد دریافت کرد

به گزارش ایلنا، منصور جلایر در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته ملی استاندارد اظهار کرد: ۱۹۶ کالا طی 6 ماهه اول سال جاری در استان اردبیل علامت استاندارد دریافت کرده و وارد استان شده است.

وی با بیان اینکه استاندارد تجارت را تسهیل میکند و افزایش صادرات در گرو رعایت استانداردها است، گفت: در ۶ ماهه سال جاری ۷۴ کالای صادارتی گواهینامه انطباق اخذ کرده است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل با تاکید بر اینکه بازرسی و‌‌نمونه برداری ها یک کار الزامی و از وظایف اصلی اداره استاندارد است و اگر این بازرسی ها انجام نگیرد استمرار کیفیت وجود نخواهد داشت ، ادامه داد: ۷۰۵ مورد بازرسی از فرآورده‌های غذایی و بهداشتی، ۱۱۳ مورد در حوزه انرژی و محیط زیست، ۳۹۷ مورد محصولات فلزی و ۶۳۹ مورد بازرسی از محصولات غیرفلزی در سطح بازار انجام شده است.

جلایر با بیان اینکه با تاکید بر اینکه استاندارد تنها یک بخشنامه یا قانون نیست، بلکه رویکردی حیاتی برای تضمین سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی جامعه است، تاکید کرد: فرهنگ‌سازی استاندارد باید در تمام سطوح جامعه نهادینه شود.

