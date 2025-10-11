آلودگی هوا در ۱۹ شهر خوزستان
جولان آلودگی هوا امروز شنبه به ۱۹ شهر خوزستان گسترش یافت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه نوزدهم مهر منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای اندیمشک ۱۵۸، بهبهان ۱۵۵، دزفول ۱۵۸، شوشتر و هویزه ۱۶۱ به ثبت رسیده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۰، باغملک ۱۱۴، دشت آزادگان ۱۱۲، رامهرمز۱۱۰، لالی ۱۲۱ و مسجدسلیمان ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آغاجری، اندیکا، اهواز، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، شوش، ملاثانی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.