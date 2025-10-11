خبرگزاری کار ایران
پرواز بادبادک‌ها در آسمان اهواز

کد خبر : 1698345
کودکان اهوازی، همزمان با هفته ملی کودک، در جشن بادبادک‌ها، دور هم جمع شدند و بادبادک‌های خود را به آسمان فرستادند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، آیین «جشن بادبادک‌ها» به مناسبت هفته ملی کودک، روز جمعه با حضور خانواده‌ها و کودکان در پارک ریحانه اهواز برگزار شد و با اجرای سرود، بازی‌های گروهی و کارگاه‌های خلاقانه، روزی پر از نشاط و همدلی رقم خورد.

این جشن به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان و با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز برگزار شد و جلوه‌ای از شادی، خلاقیت و همبستگی را در میان کودکان خوزستانی به نمایش گذاشت.

هدف از برگزاری این برنامه، ایجاد فضایی برای تقویت روحیه نشاط و همدلی در میان خانواده‌ها و ترویج بازی‌های سالم و گروهی برای کودکان بود.

برنامه‌های متنوعی همچون اجرای سرود‌های کودکانه، نمایش‌های شاد و آموزنده، مسابقات هیجان‌انگیز، بازی‌های گروهی و اهدای جوایز به برگزیدگان، بخش‌هایی از این رویداد شاد و فرهنگی را تشکیل می‌داد.

در بخشی از این آیین از جدیدترین سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با عنوان «رد پای کودکی» رونمایی شد.

این اثر هنری که با هدف پاسداشت دنیای شاد و خیال‌انگیز کودکان تولید شده، با اجرای جمعی اعضای کودک و نوجوان مرکز مجتمع فرهنگی هنری اهواز به اجرا درآمد و با استقبال حاضران همراه شد.

همچنین مربیان مراکز فرهنگی‌هنری کانون با برپایی کارگاه‌های متنوعی همچون نقاشی، قصه‌گویی، کاردستی و بازی‌های بومی‌محلی، فرصت تجربه‌های تازه و خلاقانه‌ای را برای کودکان فراهم کردند.

این بخش‌ها با هدف پرورش استعداد‌های کودکان، تقویت روحیه مشارکت و افزایش تعامل خانواده‌ها طراحی شده بود.

در حاشیه برنامه، نمایشگاهی از محصولات خانگی و صنایع‌دستی نیز برپا شد که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های زنان خوزستانی و حمایت از کسب و کار‌های خانگی در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته ملی کودک بود.

فضای رنگارنگ پارک، حضور خانواده‌ها و پرواز بادبادک‌های رنگی در آسمان اهواز، صحنه‌هایی زیبا و پرشور از همدلی و شادی جمعی را رقم زد و «جشن بادبادک‌ها» را به یکی از به‌یادماندنی‌ترین رویداد‌های هفته ملی کودک در خوزستان تبدیل کرد.

