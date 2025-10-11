فرمانده انتظامی خوزستان:
تیراندازیها در مراسمات استان نسبت به مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: وقوع تیراندازی های غیر مجاز در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸ درصدی داشته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی با گرامیداشت هفته فراجا، با بیان اینکه مجموعهی انتظامی کشور تاکنون ۱۳ هزار و ۶۰۰ شهید را در مسیر دفاع از وطن و امنیت تقدیم کرده است، اظهار کرد: از این تعداد، ۸ هزار شهید مربوط به دوران دفاع مقدس و ۵ هزار و ۶۰۰ نفر در عرصههای مبارزه با سرقت، مواد مخدر و سایر مأموریتها جان خود را فدا کردهاند.
وی با بیان اینکه در استان خوزستان نیز ۶۳۰ شهید و ۲ هزار و ۷۵۰ جانباز از نیروهای انتظامی داریم، افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت در نظام جمهوری اسلامی، شهدا و خانوادههای آنان هستند.
سردار میرفیضی اظهار داشت: در حوادث سالهای اخیر نیز فراجا ۱۳۳ شهید تقدیم کرد، زیرا دشمنان با هدف ایجاد اغتشاش، نیروهای انتظامی را هدف قرار دادند، اما پلیس با اقتدار ایستاد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: افتخار پلیس این است که خادم بهترین مردم دنیاست و این روحیه خدمت و ایثار را از شهدا آموختهایم.
وی در ادامه با اشاره به تصادفات جادهای گفت: روزانه بهطور میانگین ۳ نفر در تصادفات استان جان خود را از دست میدهند و بیش از ۶۰ نفر مجروح میشوند که اغلب آنان جوان هستند. در این زمینه، سه عامل انسان، خودرو و جاده نقش دارند که مهمترین آن، عامل انسانی است. اگر مردم قانون را رعایت کنند و پلیس نیز اجرای قانون را پیگیری کند، شاهد کاهش محسوس تصادفات خواهیم بود.
این مقام انتظامی در خصوص تیراندازیها بیان کرد: نسبت به ششماهه نخست سال گذشته ۸ درصد کاهش تیراندازی غیرمجاز داشتهایم. با این حال، این پدیده یک مسئله اجتماعی است و مردم و بزرگان طوایف نقش تعیینکنندهای در مقابله با آن دارند. انتظار داریم پویش «نه به تیراندازی» با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی تقویت شود تا این معضل به صورت ریشهای برطرف گردد.
وی در ادامه خطاب به خانوادههای کارکنان انتظامی گفت: از خانوادههای همکاران که در کنار سختیهای خدمت، همراه پلیس هستند، قدردانی میکنم. در حوزه معیشت و مسکن کارکنان نیز اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است.
سردار میرفیضی با اشاره به نقش مردم در تولید امنیت افزود: تولید امنیت موضوعی چندوجهی است و مردم نقش محوری دارند. اگر قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی رعایت شود، امنیت پایدارتر خواهد بود.
وی درباره هوشمندسازی پلیس نیز گفت: در مجموعه انتظامی بیش از ۱۰۰ سامانه هوشمند فعال است؛ از جمله سامانه ۱۱۰، سامانه گشت هوشمند و کروکی دیجیتال. با این روند، تماس مستقیم با مردم کاهش یافته و سرعت خدماترسانی افزایش پیدا کرده است که نتیجه آن رضایتمندی بیشتر مردم خواهد بود.
وی تأکید کرد: مهمترین وظیفه پلیس، پاسخگویی به مطالبات مردم است. اقتدار پلیس در خدمتگزاری و برخورد قانونی با مجرمان خلاصه میشود.
سردار میرفیضی در پایان درباره مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اظهار داشت: روزانه بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ تماس با این مرکز برقرار میشود که ۲ هزار و ۵۰۰ مورد آن منجر به مأموریت میشود. همچنین با مشارکت اجتماعی و همکاری بزرگان طوایف و شیوخ، ۶۲ درصد پروندهها به صلح و سازش منتهی شده است.