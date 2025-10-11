مرمت خانه تاریخی برکت در شیراز پایان یافت

به گزارش ایلنا، صادق زارع گفت :خانه علی‌اکبر برکت که در شمال مجموعه زندیه و در خیابان ناصر خسرو واقع شده، بخشی از مجموعه تاریخی دربند بهاءالسلطنه در بخش تابستانه این مجموعه است. این بنا دارای مساحتی حدود ۵۸۰ متر مربع بوده و شامل ساختمان شاه‌نشین، اتاق‌های مجاور در ضلع شرقی حیاط، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی در ضلع جنوبی است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در توضیح معماری این بنا افزود: ورودی خانه از ضلع غربی است و پس از عبور از کنار حوض چند ضلعی وسط حیاط، از طریق سه پلکان سنگی به راهرو و فضاهای داخلی ساختمان دسترسی پیدا می‌شود. ستون‌ها و سرستون‌های گچبری شده در دو طرف پلکان جلوه خاصی به فضای ورودی داده‌اند. در سمت چپ ورودی، تالار بزرگ شاه‌نشین با ارتفاع بلند خودنمایی می‌کند که زیرزمین آن نیز از مهم‌ترین بخش‌های ضلع شرقی به شمار می‌آید.

زارع ادامه داد: شاه‌نشین این خانه به دلیل دیوارهای گچبری شده و سقف نقاشی شده، از زیبایی کم ‌نظیری برخوردار است. سقف با تیرهای چوبی و تخته‌های منظم پوشیده شده و نقاشی‌های آن شامل طرح‌های گل و بوته، اسلیمی و تابلوهای متعدد به سبک اروپایی است. این نقاشی‌ها شباهت زیادی به آثار لطفعلی صورتگر، نقاش دوره قاجار، در عمارت دیوانخانه قوام‌الملک شیراز دارند

وی افزود: مرمت این بنا شامل احیای سه اتاق، تعمیر و مرمت کامل آن‌ها، حفر چاه، مرمت و تعمیر درب و پنجره‌های چوبی ، و ترمیم طاق‌های آجری در فضای داخلی بوده است. مجموع هزینه‌های انجام شده برای این پروژه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان تأکید کرد: تکمیل مرمت و بهره برداری این بنا دردستورکار اداره کل قرارداده است.

