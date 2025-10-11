رفع موانع بازار کار جامعه دانشگاهی فارس با اجرای طرح های علمی

به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان فارس در این نشست گفت: استان فارس غنی از ظرفیت های بی بدیل در حوزه فرهنگی، اقتصادی و ... است.

سعید بیاری با اشاره به پتانسیل‌های فارس در حوزه گردشگری ، تاریخی، علمی، پزشکی و ... افزود: نام دانشگاه شیراز همواره در سطح ملی و بین المللی زبانزد عام و خاص است و ضروری است نقش این دانشگاه و مراکز آموزش عالی در توسعه اقتصادی استان نیز برجسته شود.

وی در ادامه بر اجرای طرح‌های علمی سفارش محور متناسب با نیاز بازار کار تاکید کرد و اظهار داشت: تربیت نیروی کار در جغرافیای مختلف، متنوع است و مراکز آموزش عالی باید به این مهم توجه داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه فارس دارای مراکز دانشگاهی معتبر است، گفت: دانشجویان ، اساتید، کادر دانشگاهی و اعضای هیات علمی اکنون با مشکلات و چالش هایی مواجه هستند که می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش اقتصادی و خصوصا تعاون بر این موانع فائق آمد.

بیاری تاکید کرد: رفع مشکلات و موانع بازار کار و جامعه دانشگاهی استان با اجرای طرح های علمی کارآمد و با مشارکت مسئولان استان، اساتید دانشگاهی و دانشجویان امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه مهارت آموزی و تامین نیروی کار مورد نیاز بازار کار را باید مراکز دانشگاهی انجام دهند ، افزود: سطح ارتباط بازار کار و مراکز دانشگاهی باید ارتقاء یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در ادامه به نرخ بیکاری استان اشاره کرد و اظهار داشت: براساس آخرین آمار منتشر شده نرخ بیکاری فارس 6 ممیز 6 دهم درصد است که به نسبت میانگین کشور وضعیت فارس 2 درصد در مقایسه با سایر استان‌ها بهتر است.

وی در ادامه تاکید کرد: در راستای رفع مشکلات جامعه دانشگاهی استان و مشارکت جامعه علمی فارس در عرصه اقتصادی، بخش تعاون کارآمدترین و عادلانه ترین مدل است که اکنون زیرساخت موجود بخش اقتصاد برای ورود دانشگاهیان و دانشجویان در سطح استان فارس فراهم است.

بیاری معتقد است که سیاست علم اغناء است و نباید دستوری و ابلاغی با این حوزه برخورد کرد.

وی در ادامه گفت: باید دانشجویان، بدنه دانشگاهی و اساتید با تبیین فعالیت در حوزه تعاون، مشوق‌ها و ابزارهای مختلف ترغیب شوند که به فعالیت در حوزه تعاونی‌های دانشگاهی ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه طرح عملیاتی سازی و توسعه تعاونی‌های دانشگاهی در فارس به صورت پایلوت آغاز شده، افزود: باید طی فرآیندی اصولی ظرفیت‌ها و همچنین مشکلات طرح احصاء و با تعریف مدلی کارآمد توسعه تعاونی‌های دانشگاهی در استان کلید زده شود.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان فارس بر ضرورت ایجاد تعاونی دانشگاهی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، علمی و فیزیکی دانشگاه‌ها، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، ایجاد بسترهای پایدار برای کارآفرینی و اشتغال تخصصی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی برای اعضای دانشگاه تاکید کرد.

وی استقرار ساختار تعاونی در دانشگاه برای مشارکت داوطلبانه اعضا را از اهداف کلان این طرح برشمرد و گفت: بهره‌برداری بهینه از فضاها، تجهیزات و دانش تخصصی موجود، تقویت پیوند دانشگاه با صنعت از طریق اجرای پروژه‌های کاربردی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای فارغ‌التحصیلان، ترویج روحیه مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری سازمانی، مهارت‌افزایی دانشجویان از طریق آموزش عملی و پروژه‌های واقعی، جذب منابع مالی از مسیرهای نوآورانه و کاهش وابستگی به بودجه دانشگاه و همچنین استقرار مدل مدیریت دموکراتیک و شفاف مبتنی بر مشارکت اعضا از اهداف اصلی اجرای این طرح در استان فارس است.

بیاری خدمات تعاونی دانشگاهی را درون دانشگاهی و برون دانشگاهی اعلام کرد و افزود: مشارکت با صنعت و شرکت‌های اقماری نیز از طریق اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، سرمایه‌گذاری تخصصی توسط فارغ‌التحصیلان و صنعت، ایجاد شرکت‌های اقماری برای انتقال دانش و فناوری و حمایت از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه نیز در قالب تعاونی‌های دانشگاهی می‌تواند رقم بخورد.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که با مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان بتوان از طرح عملیاتی‌سازی و توسعه تعاونی‌های دانشگاهی برای رفع مشکلات جامعه علمی و دانشگاهی بهره حداکثری برد.

تامین مسکن دانشگاهیان با رجوع به بخش تعاون

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس نیز در این نشست موضوع مسکن دانشگاهیان و اساتید را یکی از مشکلات جامعه دانشگاهی عنوان کرد که می‌تواند با توسعه تعاونی‌های دانشگاهی راهکاری برای این چالش اندیشید.

سید آیت الله رزمجو تامین مسکن اساتید جوان و حق التدریس را در قالب بخش تعاون امکان پذیر دانست.

احصاء مشکلات پیش روی اجرای طرح

معاونت برنامه‌ریزی و‌ توسعه دانشگاه شیراز نیز در این نشست گفت: در سیاست های کلی اصل ۴۴ سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور برای حوزه تعاون تعریف شده است.

خلیل حاجی‌پور افزود: توسعه تعاونی‌های دانشگاهی در استان فارس بصورت پایلوت آغاز شده که باید ایرادات و اشکالات این طرح احصاء و طرحی عملیاتی برای آن تدوین شود.

وی معتقد است که در اجرای این طرح باید تسهیلات ویژه برای دانشگاهیان پیش بینی کرد تا آنها ترغیب به فعالیت در این حوزه شوند.

پیش بینی تسهیلات ویژه دانشگاهیان

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در ادامه اجرای طرح توسعه تعاونی‌های دانشگاهی در فارس را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: شکل گیری این کارگروه می تواند بسیار اثرگذار باشد.

محمد جواد دهقانی افزود: ضروری است بودجه و حمایت های قانونی نیز در قالب اجرای این طرح پیش بینی شود تا دانشگاهیان از طرح استقبال و نسبت به توسعه آن ترغیب شوند.

نمونه موفق بهره از ظرفیت های بخش تعاون در حوزه دانشگاهی فارس

معاون هماهنگی و برنامه ربزی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس نیز در این نشست گفت: حدود یکهزار و ۸۰۰ عضو هیات علمی، و هزار و ۵۰۰ کارمند در دانشگاه آزاد استان مشغول فعالیت هستند که خدمات بخش تعاون در قالب تشکیل ۲۵ تعاونی مسکن برای این افراد کلید خورده است.

حسن سلطانی افزود: به دلیل وجود محدودیت اعضاء در تشکیل تعاونی های مسکن این دانشگاه 25 تعاونی مسکن برای خدمت رسانی به کارکنان و اساتید دانشگاه تشکیل شده است و در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت مسکن برای حدود چهار هزار عضو در سطح استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در راستای خدمات به دانشگاهیان در قالب حوزه تعاون می‌توان ظرفیت های بهتر و موثرتری به کار گرفت که تشکیل شرکت‌های تعاونی چندمنظوره ازجمله آن است.

انتهای پیام/