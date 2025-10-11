دبیر جامعه روحانیت شیراز تأکید کرد؛
امروز تورم ساعتی در حال افزایش است
خدمات نیروی انتظامی در طول انقلاب قابل چشمپوشی نیست
دبیر جامعه روحانیت شیراز به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: امروز شاهد تورمی هستیم که نهتنها روزانه، بلکه ساعتی در حال افزایش است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری در جلسه جامعه روحانیت شیراز که با حضور اعضای این جامعه برگزار شد، با اشاره به گرانی اقلام اساسی مانند گوشت، پنیر و محصولات کشاورزی افزود: قیمت یک کیلو گوشت با استخوان به بیش از ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. حتی گوشت یخی وارداتی نیز با قیمت ۴۱۰ هزار تومان عرضه میشود. این در حالی است که بسیاری از مردم توان خرید این اقلام را ندارند و مسئولان باید پاسخگو باشند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از نقش دلالان در افزایش قیمتها عنوان کرد: دلالها در میدانهای ترهبار پدر مردم را درآوردهاند. باید بازارهای مستقیم عرضه محصولات کشاورزی راهاندازی شود تا مردم بتوانند بدون واسطه خرید کنند. در کشورهای اروپایی نیز چنین بازارهایی وجود دارد و کشاورز مستقیماً محصول خود را به مردم عرضه میکند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از خدمات گسترده و فداکارانه این نیرو در طول سالهای انقلاب اسلامی تقدیر و اظهار کرد: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، نیروی انتظامی از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، در همه عرصهها از جمله مبارزه با مواد مخدر، مقابله با اغتشاشات، تأمین امنیت عمومی و دفاع از نظام اسلامی، نقش بیبدیلی ایفا کرده است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به ادغام نهادهای انتظامی در سالهای گذشته، از جمله کمیتههای انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری، افزود: این نهادها در دوران مختلف، به ویژه در دولتهای گذشته، با هم تلفیق شدند و امروز تحت عنوان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، خدمات این مجموعه قابل احصا نیست و شهدای بزرگواری که در راه مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا کردند، گواهی بر این ایثار و فداکاری هستند.
وی با انتقاد از برخی برخوردهای رسانهای با نیروهای انتظامی و امنیتی گفت: متأسفانه در برخی مطبوعات و رسانههای جمعی، شاهد تخریب این مجموعهها هستیم، این در حالی است که تضعیف نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، به منزله تیشه زدن به ریشه نظام و کشور است. اگر نقدی وجود دارد، باید از مسیر صحیح و با گفتوگو با مسئولان مربوطه انجام شود، نه از طریق فضای مجازی و رسانههایی که بعضاً ناآگاهانه عمل میکنند.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی نیز مانند هر نهاد دیگری ممکن است نقاط ضعفی داشته باشد، اما این ضعفها نباید موجب نادیده گرفتن خدمات گسترده و فداکاریهای آنان شود، خود مسئولان این مجموعه نیز به وجود برخی کاستیها اذعان دارند و در مسیر اصلاح و ارتقاء عملکرد گام برمیدارند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری از مسئولان جهاد کشاورزی و شهرداری خواست تا با همکاری یکدیگر، زمینه ایجاد این بازارها را فراهم کنند و افزود: استان فارس ظرفیتهای گستردهای دارد و میتواند مستقل از تهران، بسیاری از نیازهای مردم را تأمین کند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در دفاع از نظام اسلامی در جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: مردم با همه ظاهرها و لباسها، در میدان دفاع از اسلام و رهبری ایستادند. اما متأسفانه پاسخ مناسبی به این همراهی داده نشد، امروز شاهد نفوذ الگوهای غربی در فضای مجازی هستیم که با تعمد، باعث التهاب و ناآرامی در جامعه میشوند.
وی خواستار برخورد جدی با عوامل ترویج بیبندوباری شد و گفت: مسئولان قضایی و امنیتی استان باید با دقت بیشتری به این مسائل ورود کنند و اجازه ندهند فرهنگ غربی بر جامعه اسلامی ما سایه بیندازد.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری به نیازهای طلاب حوزههای علمیه اشاره کرد و گفت: طلاب نیز مانند سایر اقشار جامعه، نیاز به امکانات ورزشی و فرهنگی دارند. مرکز خدمات حوزه باید برای تأمین این نیازها برنامهریزی کند، اگر امکانات با قیمتهای بالا عرضه شود، بسیاری از طلاب توان استفاده از آن را نخواهند داشت.