نماینده شیراز و زرقان خبر داد:

فارس میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس می شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از سفر اعضای این کمیسیون به استان فارس و شهر شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سید اسماعیل حسینی افزود: از آنجایی که استان فارس علاوه بر داشتن میادین نفت و گاز و نزدیکی به خلیج فارس، صنایع متعددی را در خود جای داده است همواره یکی از درخواست های مطرح شده آشنایی تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه انرژی با نیازها و توانمندی‌های انرژی بوده، بنابراین به عنوان عضو شورای راهبردی انرژی استان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تلاش شد اعضای این کمیسیون با حضور در استان و شهر شیراز از این ظرفیت ها اطلاعات میدانی بیشتری کسب کنند.

 وی شرکت در جلسه بررسی مشکلات ناترازی برق با حضور فعالین و مدیران عامل نیروگاهای برق استان فارس را از برنامه های حضور کمیسیون انرژی در شیراز عنوان کرد و افزود: شرکت در شورای راهبردی انرژی استان با حضور فعالین انرژی و مدیران عامل شرکت‌های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی جهت بررسی مشکلات و چالش‌های حوزه انرژی استان فارس از دیگر برنامه ها خواهد بود.

نماینده شیراز و زرقان  در مجلس اظهار داشت: با توجه به نشست ها و جلسات قبلی با تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان، بازدید از تعدادی از صنایع انرژی بخش دولتی و غیردولتی استان در دستور کار سفر کمیسیون انرژی و تعدادی از مدیران اجرایی بخش انرژی خواهد بود.

 حسینی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته دستور کلنگ زنی خط لوله انتقال فراورده‌های نفتی مهرآران-فسا-شیراز با عنوان «خط لوله پارس» از وزیر نفت اخذ شده است که در صورت فراهم شدن مقدمات کار، عملیات اجرایی این پروژه مهم و زیرساختی در سفر کمیسیون انرژی به شیراز آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: به علت همزمانی این سفر با هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی و نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، اعضای کمیسیون با همراهی مدیران اجرایی حوزه انرژی از این نمایشگاه نیز بازدید خواهند کرد.

