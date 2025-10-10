خبرگزاری کار ایران
دستگیری شکارچی مُتخلف در ارتفاعات دنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شکار مُتخلف بدلیل شکار غیرمجاز یک راس بزغاله نر در ارتفاعات دنا از توابع این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، عبدال دیانتی نسب گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دنا، حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده تحت مدیریت خود در محدوده گردنه بیژن، متوجه صدای شلیک گلوله شده و با انجام اقدامات پایشی لازم خیلی زود و قبل از خروج شکارچی مُتخلف از منطقه موفق شدند وی را بهمراه لاشه یک راس بزغاله نر و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دستگیر کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: مُتخلف دستگیر شده بهمراه آلات مکشوفه جهت اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، منطقه حفاظت‌شده دنا بعنوان یک ذخیره‌گاه زیست‌کره با وسعتی معادل ۹۳ هزار و ۸۲۱ هکتار در جنوب غربی کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد   واقع شده است.

تاکنون تعداد ۱۶۹ گونه جانوری در این منطقه شناسایی شده و  در سال‌های اخیر با حفاظت از این زیست‌بوم حیاتی، گونه‌های حائز اهمیت چون کَل و بز، خرس قهوه‌ای، خوک وحشی و پلنگ افزایش یافته است. وجود حیواناتی چون هما، عقاب طلایی و پلنگ که در راس هرم غذایی قرار دارند، نشان از کیفیت این زیستگاه دارد.

حداقل یک هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی درمنطقه شناسایی شده که از این تعداد ۵۰ گونه آندمیک مختص این منطقه است.

در دامنه‌های جنوبی پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده دنا تا ارتفاع ۲ هزار و ۵۰۰ متر جنگل بلوط همه جا را پوشانده است.

در میان این درختان و نواحی و ارتفاعات مختلف گونه‌های جنگلی دیگری نظیر بنه، کیکم، ارژن و انواع بادام کوهی دیده می‌شود اما تسلط کامل با گونه بلوط Quercus Branti است.

