خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب گرگاب به بهره‌برداری رسید

پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب گرگاب به بهره‌برداری رسید
کد خبر : 1698115
لینک کوتاه کپی شد.

پروژه بزرگ شبکه جمع‌آوری و خط انتقال فاضلاب شهر گرگاب با حضور مقامات استانی و محلی با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۶ میلیارد تومان بهره‌برداری شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ظهر جمعه در مراسمی با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، پروژه شبکه جمع‌آوری، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر گرگاب به بهره‌برداری رسید.

این آیین که با همراهی حسینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، ناصر اسدی فرماندار شاهین‌شهر و مولایی معاون شرکت مهندسی آبفای کشور، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرگاب برگزار شد، شاهد آغاز رسمی پروژه واگذاری انشعاب فاضلاب به شهروندان بود.

شایان ذکر است؛ این پروژه که توسط اداره آبفای شهرستان اجرا شده، شامل یک شبکه به طول ۲۵,۳۴۰ متر است و برای اجرای آن ۱۵۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

اجرای این طرح، گامی مهم در جهت ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی شهر گرگاب و حفظ محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ