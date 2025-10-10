به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر قزوین به اختلافات ایجادشده در شورای شهر قزوین اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد بودیم در رسانه ها اخباری از شورای شهر قزوین منعکس شد که برخی از اختلافات موجود را دامن می‌زد.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: نکته نخست اینکه در این دوره از شورای شهر و شهرداری انصافاً خدمات ارزشمندی به همت مشترک شورای شهر و مدیریت شهرداری به مردم عزیز ارائه شد، این خدمات ارزشمند قابل تقدیر است و باید دیده شود.

وی ادامه داد: یکی از مصوباتی که جزو اولین مصوبات شورای شهر این دوره بود، این بود که از افزوده شدن هر نیرویی به شهرداری جلوگیری کردند، نیروهای فراوانی در دوره‌ گذشته استخدام شده بودند که باعث شده بود که بار مالی بیشتری بر بیت‌المال تحمیل شود که شورای شهر جاری جلوی این کار را گرفتند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اختلاف فکر، تشخیص و سلیقه در هر جمعی یک امر طبیعی است، گفت: اما همه باید مراقب باشیم که این اختلاف سلیقه‌ها به نزاع و درگیری لفظی یا خدای ناکرده غیرلفظی منجر نشود.

آیت‌الله مظفری افزود: در شورای شهر هم عده‌ای از عزیزان موافق و عده ای از آنها مخالف شهردار هستند که این هم طبیعی است. بنده تا اندازه‌ای که با این عزیزان نشسته و صحبت کرده‌ام، همه را افراد مؤمن، انقلابی و دغدغه‌مند برای مردم عزیز، منافع و مصالح مردم دیده‌ام و اینکه هم موافقان و هم مخالفان تلاش می‌کنند مصلحت مردم را استیفا کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط حساس امروز جامعه و نظام اسلامی ما که بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش، امنیت و وحدت داریم، اجازه ندهید که دشمنان و شیاطین سوءاستفاده کنند و به مصلحت نیست که در مدت کوتاه باقی‌مانده از دوره جاری شورای شهر این اختلافات به صحن علنی کشیده شود و مردم هر روز این‌طور مسائل را بشنوند.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین ادامه داد: درخواست بنده از همه عزیزان این است که این مدت کوتاه از عمر شورای شهر قزوین را هم به خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیز شهر و استان بیندیشند و در کنار هم خدمت بیشتر را ارائه کنند تا طعم شیرین خدمات انجام شده در کام مردم عزیز باقی بماند.

آیت‌الله مظفری تصریح کرد: اگر تصور برخی از اعضای شورای شهر این است که تخلفاتی صورت گرفته، به صورت قانونی پیگیر باشند تا اگر احیاناً تخلفی صورت گرفته، در مجامع قانونی و قوه قضائیه پیگیری و تعیین تکلیف شود، اما امیدواریم یک‌دل و یک‌صدا در جهت خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیز بکوشند.

