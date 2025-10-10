وزیر ارتباطات در بدو ورود به شیراز مطرح کرد؛
ناترازی برق موجب کاهش کیفیت ارتباطات شده است/ ارتقای ارتباطات اولویت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی از قطع و وصلیهای خطوط ارتباطی، ناشی از ناترازی برق بوده است؛ با این حال، تلاش شده تا با تامین باتری برای سایتهای تلفن همراه، مشکلات در زمان قطعی برق به حداقل برسد.
به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی جمعه در دیدار با استاندار فارس، نماینده ولیفقیه در استان فارس وتولیت حرم شاهچراغ(ع) اظهار کرد: ما در نقاط مختلف کشور بهویژه کلانشهرها این چالش قطعی خطوط را داریم و رفع این مهم بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ارتقای ارتباطات اولویت است و از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ نخواهیم کرد.
هاشمی عنوان کرد: ناترازی برق موجب کاهش کیفیت ارتباطات شده و ما شاهد قطعیهای خطوط هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تامین باتری، جایگزین قطعیهای مکرر برق نیست و مشکل ناترازی باید در منبع حل شود؛ با این وجود، با اپراتورها برای تامین فوری باتری و بهبود زیرساختهای برق همکاری شده است تا حتی در شرایط عادی نیز پایداری ارائه خدمات حفظ شود.
وزیر ارتباطات همچنین در این دیدار دستور اجرای توسعه فیبر نوری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) را صادر کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، روز شنبه (۱۹ مهرماه)، وزیر ارتباطات با حضور در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و شرکت در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، آیین رسمی افتتاح پروژههای ارتباطی فارس را برگزار میکند.
در این مراسم، ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
این طرحها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راهاندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسلهای بالاتر، اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسبوکارها در ۲۷ شهر استان و راهاندازی هفت ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵G) است.
وزیر ارتباطات در ادامه سفر، در نشست مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانهای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حضور خواهد یافت تا راهکارهای توسعه زیستبوم دیجیتال در فارس بررسی شود.
همچنین، دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامههای فرهنگی و علمی روز دوم این سفر خواهد بود.