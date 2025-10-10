امام جمعه ساری:
گرانیها خانوادهها را تحت فشار قرار داده، دولت باید راهکارهای عملی ارائه دهد
امام جمعه ساری با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از گرانیها، گفت: افزایش قیمتها زندگی بسیاری از خانوادهها را به سختی کشانده است؛ دولت باید راهکارهای عملی و مؤثری برای حل مشکلات معیشتی مردم ارائه دهد و در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار کمدرآمد اقدام جدیتری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و اخلاق اسلامی بر لزوم حمایت از مظلومان و برقراری عدالت در جامعه تأکید کرد.
وی افزود: مسلمان واقعی باید از هرگونه ظلم و بیعدالتی پرهیز کند و حتی از کوچکترین ظلمها همچون ظلم به حیوانات نیز خودداری نماید.
آیتالله لائینی در ادامه به وظایف مسلمانان در برابر ظلم اشاره کرد و اظهار داشت: ما پنج وظیفه داریم. اول اینکه خودمان به هیچکس ظلم نکنیم و بیش از هر چیزی، باید در کنار مظلومان باشیم و آنها را یاری کنیم.
وی بر لزوم ایجاد یک نظام عادلانه در کشور تأکید کرد و افزود: اگر سیستم قضایی و حکومتها بر اساس عدل عمل کنند، بسیاری از مشکلات جامعه حل میشود؛ هرچند هیچ چیزی در دنیا ۱۰۰ درصد کامل نیست، اما باید تلاش کرد تا عدالت تا حد ممکن در جامعه برقرار شود.
آیتالله لائینی به مشکلات اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند. قیمتها بالا رفته و بسیاری از خانوادهها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. وی از مسئولان خواست تا این مشکلات را جدی بگیرند و برنامههایی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم طراحی کنند.
وی همچنین تأکید کرد که در قرآن آمده است که در مال هر فرد، حق و حقوقی برای سائلان و محرومان وجود دارد و افزود: حتی اگر دولت نتواند به درستی مشکلات معیشتی را حل کند، باید خود مردم در این زمینه کمک کنند.
آیت الله لائینی به روز بلایا و حوادث از مناسبتهای پیش رو اشاره کرد و گفت: باید با پیش بینی و پیشگیری این حوادث را کاهش داد. نظام مهندسی باید جدی گرفته شود و برساختو سازها دقت بیشتری داشته باشند.استفاده از دانش بنیانهان در پیش بینی و پیشگیری موثر است.
وی به روز جهانی نابینایان اشاره کرد و گفت: این افراد بخشی از جامعه ما هستند که نیازمند حمایت ویژهاند. نباید فکر کنیم که افراد نابینا یا معلول هیچ ارزشی ندارند. بسیاری از این افراد میتوانند در حوزههای مختلف توانمندیهای زیادی نشان دهند و در پیشبرد جامعه مؤثر باشند.
وی از دولت و مردم خواست تا در راستای حمایت از این افراد گام بردارند و امکانات بیشتری برای آنان فراهم کنند.
امام جمعه ساری همچنین به تهدیدات فضای مجازی در زمینه تربیت نسل جدید اشاره کرد و هشدار داد که این فضا ممکن است آسیبهایی به فرهنگ و اخلاقیات وارد کند. وی گفت: باید مراقب باشیم که نهادهای اجتماعی همچون مدارس، مساجد و خانوادهها در برابر این تهدیدها مقاومت کنند.
آیتالله لائینی به بحران غذایی جهانی و وضعیت بحرانی مردم غزه اشاره کرد و افزود: امروز میلیونها نفر در دنیا از گرسنگی و کمبود مواد غذایی رنج میبرند.
وی اظهار داشت: برخی از قدرتهای بزرگ جهانی همچون آمریکا و اسرائیل با حمایت از رژیمهای ظالم، موجب ادامه این فقر و گرسنگی در جهان میشوند.
آیتالله لائینی با محکوم کردن رژیم صهیونیستی، حمایت کامل آمریکا را در این جنایات تأثیرگذار دانست و از سکوت و تماشاگر بودن دولتهای اسلامی به شدت انتقاد کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران به جریان کاروانهای امدادی نیز اشاره کرد و گفت: رژیم غاصب با شیوهای ناجوانمردانه با آنها برخورد کرده است، اقدامات ظالمانه و قرار دادن مردم غزه در تنگنای غذایی، آبی و دارویی از سوی "ظالمان جهانی" محکوم است، مردم به این نتیجه رسیدهاند که ریشه فساد، آمریکاست.
وی از مسئولان خواست تا مشکلات معیشتی مردم را جدی بگیرند و تصریح کرد: وظیفه ماست که در حد توان خود به مظلومان کمک کنیم و نگذاریم ظلمها ادامه پیدا کنند. باید صدای مظلومان را در جهان بلند کنیم.