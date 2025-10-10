هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت آلوده/اهواز در حالت خطرناک

همچنین در این مدت سوسنگرد با شاخص ۱۶۵، دزفول ۱۵۲، شوشتر ۱۶۵ و هویزه با ۱۵۸ در وضعیت قرمز قرار دارند.

شهرستان های اندیمشک با شاخص ۱۳۹، آغاجاری ۱۱۰، باغملک ۱۰۸، بهبهان ۱۳۹، شادگان ۱۱۰ ، شوش با ۱۱۴ و ملاثانی با ۱۳۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

بر اساس این گزارش وضعیت هوا در ایذه، مسجدسلیمان، رامشیر، رامهرمز، لالی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

هوای هیچ شهری در استان در روز جاری سالم و پاک گزارش نشده است.