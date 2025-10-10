هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت آلوده/اهواز در حالت خطرناک
هوای ۱۲ شهر خوزستان امروز آلوده است که از این تعداد هوای اهواز در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۲۹۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک تنفسی قرار دارد.
همچنین در این مدت سوسنگرد با شاخص ۱۶۵، دزفول ۱۵۲، شوشتر ۱۶۵ و هویزه با ۱۵۸ در وضعیت قرمز قرار دارند.
شهرستان های اندیمشک با شاخص ۱۳۹، آغاجاری ۱۱۰، باغملک ۱۰۸، بهبهان ۱۳۹، شادگان ۱۱۰ ، شوش با ۱۱۴ و ملاثانی با ۱۳۸ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.
بر اساس این گزارش وضعیت هوا در ایذه، مسجدسلیمان، رامشیر، رامهرمز، لالی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
هوای هیچ شهری در استان در روز جاری سالم و پاک گزارش نشده است.