حمایت از مشاغل خانگی، گامی مهم برای کاهش نرخ بیکاری است

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو از ثبت و تایید هفت هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال طی دو ماه گذشته خبر داد و با اشاره به تعهد سالانه ایجاد حدود ۲۰ هزار شغل در استان، گفت: با تلاش دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران، امیدواریم این هدف تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.

وی از تخصیص ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از منابع استانی برای حمایت از مشاغل خانگی و خوداشتغالی خبر داد و گفت: سقف این تسهیلات برای هر متقاضی ۱.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

هلاکو افزود: طی هفته آینده، سهم هر شهرستان از این تسهیلات مشخص و پس از تشکیل پرونده، از طریق بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد. همچنین، تا پایان مهرماه، سهم گلستان از منابع ملی مشاغل خانگی نیز ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/