مدیرکل کار گلستان:
حمایت از مشاغل خانگی، گامی مهم برای کاهش نرخ بیکاری است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ایجاد این فرصتهای شغلی و حمایت مالی از مشاغل خانگی، گامی مهم برای کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد محلی است. با تخصیص بهموقع تسهیلات و نظارت دقیق بر اجرای طرحها، گلستان بتواند به الگویی موفق در اشتغالزایی پایدار تبدیل شود.
به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو از ثبت و تایید هفت هزار فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال طی دو ماه گذشته خبر داد و با اشاره به تعهد سالانه ایجاد حدود ۲۰ هزار شغل در استان، گفت: با تلاش دستگاههای اجرایی و فرمانداران، امیدواریم این هدف تا پایان سال بهطور کامل محقق شود.
وی از تخصیص ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از منابع استانی برای حمایت از مشاغل خانگی و خوداشتغالی خبر داد و گفت: سقف این تسهیلات برای هر متقاضی ۱.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.
هلاکو افزود: طی هفته آینده، سهم هر شهرستان از این تسهیلات مشخص و پس از تشکیل پرونده، از طریق بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. همچنین، تا پایان مهرماه، سهم گلستان از منابع ملی مشاغل خانگی نیز ابلاغ میشود.