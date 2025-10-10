هموطنان عزیز، مردم شریف استان همدان، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان گرانقدر و دانشجویان گرامی دانشگاه بوعلی سینا، در پی انتشار برخی اخبار، تصاویر و ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار نامتعارف شماری از دانشجویان بین‌الملل دانشگاه بوعلی‌سینا و واکنش‌های ایجادشده در افکار عمومی، بدین‌وسیله موارد زیر را برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات اعلام می‌نماید:

1- دانشگاه بوعلی سینا به عنوان میراث‌دار دانشگاه‌های کهن ایرانی همچون جندی‌شاپور و ربع رشیدی و همسو با بسیاری از دانشگاه‌های کشور، در جهت اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدام به پذیرش دانشجویان بین‌الملل با تأیید نهادهای مرتبط ازجمله وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و امور خارجه و دستگاه‌های نظارتی نموده است.

2- دانشگاه بوعلی‌سینا همواره بر رعایت قوانین و مقررات کشور و اصول اخلاقی، فرهنگی و شئونات ایرانی و اسلامی توسط تمامی دانشجویان ـ اعم از ایرانی و خارجی ـ تأکید داشته و هیچ‌گونه رفتار مغایر با این اصول را برنمی‌تابد.

3- تمامی آیین‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی، انضباطی، اصول اخلاقی و شئونات اسلامی، بدون هیچ‌گونه تبعیضی، به‌صورت یکسان درمورد دانشجویان ایرانی و غیرایرانی اعمال می‌شود و گزارش‌های دریافتی درمورد دانشجویان بین‌الملل به کمیته انضباطی، در سه حوزه‌ «مسائل آموزشی»، «رعایت‌نکردن ضوابط پوشش» و «استعمال دخانیات» بوده است و تا این لحظه هیچ شکایت رسمی در زمینه مسائل اخلاقی از سوی دانشجویان، کارمندان یا همشهریان محترم علیه دانشجویان بین‌الملل دریافت نشده است.

4- با این حال، در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی در این‌باره، کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت عتف، مسئولین دانشگاه ونماینده شورای صنفی دانشجویان برای دریافت و بررسی فوری هرگونه شکایت یا گزارش در این‌باره تشکیل شده تا در کوتاه‌ترین زمان، آنها را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را اطلاع رسانی نمایند. از این‌رو، هر یک از همشهریان و دانشجویان محترم که تحت هر عنوانی شکایتی از هر دانشجوی بین المللی دانشگاه بوعلی سینا دارند می‌توانند شکایت خود را همراه با مستندات به‌صورت مکتوب به معاونت دانشجویی دانشگاه واقع در پردیس مرکزی دانشگاه بوعلی سینا ارسال نمایند.

5- دانشجویان بین‌الملل مهمانان عزیز کشور ما هستند. با این‌همه آنان نیز مانند دیگر شهروندان ملزم به رعایت قوانین و ضوابط آموزشی و اخلاقی هستند و در صورت تخطی باید پاسخگو باشند.

6- دانشگاه بوعلی سینا افتخار شهر، میراث ملی ما و کانون تعلیم و تربیت هزاران دانش‌آموخته افتخارآفرین بوده و خواهد بود و بیش از پنجاه سال است که همواره در کنار مردم و جامعه ایستاده است. لذا، حفاظت از کیان این سرمایه ملی ارزشمند وظیفه یکایک هم‌وطنان، هم‌شهریان، دانشگاهیان و مسئولان استان و شهرستان است. از این‌رو، همگان را به پاسداشت از این میراث ملی و فراهم ساختن محیطی امن برای کلیه دانشجویان این دانشگاه اعم از ایرانی و غیرایرانی فرامی‌خوانیم و از هیچ کوششی در این‌باره دریغ نمی‌ورزیم.

7- دانشگاه از عموم شهروندان محترم، به‌ویژه دانشجویان عزیز دانشگاه، شورای صنفی دانشجویی، انجمن‌های علمی، تشکّل‌ها و کانون‌ها که با وجود هجمه رسانه‌ای و تبلیغات نادرست هوشیارانه عمل کرده ‌‌و حرمت دانشگاه را پاس داشتند، تشکر و قدردانی می‌نماید.

در پایان، ضمن تأکید بر رسالت خود در صیانت از حریم دانشگاه بر پیگرد قضائی افرادی که حرمت دانشگاه را شکستند، تأکید کرده و با احترام به افکار عمومی، از همه اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی انتظار دارد در انتشار مطالب مرتبط با دانشگاه از صحت اطلاعات دریافتی اطمینان یافته و هرگونه ابهام را با مسئولان دانشگاه درمیان نهاده و از طریق مجاری قانونی و رسمی دنبال نمایند.

دانشگاه بوعلی‌سینا