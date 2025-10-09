نماینده جبهه اصلاحات در لرستان:
ضرورت بازخوانی جبهه اصلاحات در برابر چالشهای امروز کشور
نماینده جبهه اصلاحات در لرستان ضرورت بر بازخوانی جبهه اصلاحات در برابر چالشهای امروز کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان ، حجتالاسلام سید مهدی موسوی، نماینده جبهه اصلاحات در استان لرستان، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست جبهههای اصلاحات منطقه غرب کشور در سالن جلسات کانون دانشآموزی همدان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و اعضای حاضر اظهار کرد: خدا را شاکرم که فرصت حضور و سخن گفتن در این جمع وزین فراهم شد و امروز همان فردایی است که چشمبهراهش بودهایم و باید در اندیشه فردای بهتر برای ملت باشیم.
وی با اشاره به مأموریت پیامبران در اصلاح جامعه افزود: مصلحان تاریخ بشریت همواره دو مأموریت داشتند؛ یکی پاکسازی جامعه از پلیدیها و دیگری بهسازی و گسترش نیکیها.
حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه پیام این نشست باید آن باشد که تحریمهای ظالمانه و سایه جنگ از سر ملت برداشته شود و این مطالبه در بیانیه پایانی نشست گنجانده گردد افزود: باید از حاکمیت خواست تا بستر مهر، صداقت، گذشت، شادی و امید در جامعه دوباره فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات اخیر ریاستجمهوری و پیروزی دکتر مسعود پزشکیان گفت: ملت ایران با دعوت اردوگاه اصلاحطلبی و اعتماد به شعار امیدآفرینی پزشکیان پای صندوقهای رأی آمدند و این پیروزی حاصل سه اراده بود؛ اراده خداوند، اراده ملت و اراده رهبری معظم انقلاب.
نماینده جبهه اصلاحات در استان لرستان با بیان اینکه یک سال پس از آغاز به کار دولت، مردم همچنان زیر فشار تورم، گرانی و تحریمها قرار دارند، تصریح کرد: در چنین شرایطی ما گرد هم آمدهایم تا ضرورت بازخوانی جبهه اصلاحات را یادآور شویم؛ گرچه این بازخوانی از میان صخرههای ناامیدی میگذرد، اما اصلاحطلبی ایدهای استوار و تاریخی است که از دوران مشروطه تا امروز، پرچم امید و اصلاح را در سیاست ایران برافراشته نگه داشته است.
وی گفت: امروز جبهه اصلاحات با چالشها و موانع بسیاری روبهروست، اما باید با اتکا به گفتوگو، خرد جمعی و اراده ملی، مسیر اصلاح در سیاست داخلی و خارجی را تداوم بخشیم.
جبهه اصلاحات باید صدای مردم و سنگر تغییر باشد
حجتالاسلام موسوی در ادامه سخنان خود به نقش حامیان مردمی اصلاحات اشاره کرد و گفت: حقترین بخش ماجرا حامیان مردمی اصلاحات هستند که سالها با امید همراه این جریان بودهاند و اکنون در مسیر دشوار و ناهمواری که چشمبهراه تغییر بودند، قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر اینکه جبهه اصلاحات در استانها و سراسر کشور باید نوری مستقل و راهنما برای مردم باشد، نه وابسته به دولت یا حاکمیت افزود: این جبهه باید صدای مطالبهگر و آزاد مردم را به گوش مسئولان برساند، نه اینکه صرفاً حامی تمامعیار و توجیهکننده عملکرد دولتها باشد و جبهه اصلاحات باید سنگر اسلام و صدای تغییر باشد و بسترساز جولان رانتخواران و گروههای خاص نشود.