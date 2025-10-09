براندازی راه حل نیست اصلاح از درون تنها مسیر ممکن است

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، رسولی نماینده هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات، ظهر امروز در نخستین نشست جبهه‌های اصلاحات منطقه غرب کشور در سالن جلسات کانون دانش‌آموزی همدان به بیان گزارشی از محورهای مطرح‌شده توسط نمایندگان استان‌ها، بر اهمیت تقویت ساختار سیاسی جبهه اصلاحات و ایجاد هم‌افزایی میان استان‌های غربی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: ۴۸ درصد خانوارهای ایرانی با کسری درآمد و هزینه مواجه‌اند و تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور در حوزه سرمایه‌گذاری فعال هستند؛ بنابراین توجه به معیشت مردم و تحقق مطالبات اقتصادی آن‌ها از اولویت‌های اصلاح‌طلبان است.

نماینده هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات همچنین به تجربه خود در استان‌های همدان و لرستان اشاره کرد و گفت: تلاش برای پاسخگویی به جامعه و توجه به نیازهای اساسی مردم، از جمله موسیقی و فرهنگ، باید اولویت سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه باشد.

وی افزود: پیش از پرداختن به مطالبات سیاسی، اصلاح‌طلبان باید رابطه خود با ساختار حاکمیت را شفاف کنند تا بتوانند به اهداف اصلاحی دست یابند.

رسولی بر اهمیت مشارکت مردم و آماده‌سازی تشکیلات جبهه‌های اصلاحات برای انتخابات پیش‌رو تأکید کرد و گفت: اصلاح‌طلبان با همت و همدلی در پی تحقق مطالبات مردم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای بیرونی و درونی علیه جریان اصلاحات افزود: جریان‌های برانداز خارجی و برخی نهادهای داخلی با هدف تضعیف موقعیت اصلاح‌طلبان، حملات خود را متمرکز کرده‌اند.

نماینده هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: رقبای خارج از کشور اصلاح‌طلبان را به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» معرفی کرده‌اند تا بقای نظام را به آنان نسبت دهند و در داخل نیز مواضع صریح علیه هرگونه مذاکره با آمریکا به‌صورت رسمی جرم‌انگاری شده است.

وی با یادآوری تجربیات سیاسی دهه‌های گذشته از انتخابات‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ و اشاره به تغییرات منطقه‌ای و تحولات اخیر (از جمله شرایط سوریه و محور مقاومت و تحولات مربوط به غزه) بر دشواری شرایط سیاسی فعلی تأکید کرد.

رسولی با اشاره به کمک‌های گسترده و تلفات انسانی در برخی صحنه‌های منطقه‌ای، این پرسش را مطرح کرد که سیاست خارجی و هزینه‌کردها چه تأثیری بر اولویت‌های داخلی مردم گذاشته است.

وی ادامه داد: در چنین آرایش سیاسی، اصلاح‌طلبان چهار راه پیش رو دارند، پیوستن به جریان‌های برانداز، قرار گرفتن در صف مداحان گوش‌به‌فرمان، بی‌عملی و بی‌تفاوتی، یا تحمل سختی‌ها و ماندن در مسیر اصلاحات از درون نظام.

این نماینده هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات گفت: تجربه تاریخی انقلاب ۵۷ و مسیرهای جایگزین تغییر رژیم نشان می‌دهد که «راه چاره اصلاح از درون است» و اصلاح‌طلبان باید روی توسعه و پیشرفت کشور تمرکز کنند.

وی نمونه‌ای از کشمکش میان منافع عمومی و هزینه‌کردهای محلی را ذکر کرد و از اختلاف‌نظرها درباره تخصیص بودجه شهرداری‌ها برای مناسک و هزینه‌های عمومی سخن گفت؛ موضوعی که به گفته او بارها به احضار و برخوردهای قضایی انجامیده است.

رسولی همچنین به شرایط تعیین‌کننده در مورد مشارکت انتخاباتی اشاره کرد و تأکید کرد: جبهه اصلاحات حاضر است در انتخابات شرکت کند، منتها به شرطی که حداقل یک نامزد آن‌ها از فیلتر نهایی شورای نگهبان عبور کند تا حضورشان معنادار باشد.

وی از اصلاح‌طلبان خواست که تکلیف خود را روشن کنند و خاطرنشان کرد که اگر مسیر فعلی حکمرانی ادامه یابد، وضعیت آینده کشور از امروز نیز نامساعدتر خواهد شد؛ بنابراین برای عبور از بحران‌ها «تغییر رویکرد و قراردادن توسعه و پیشرفت در سرلوحه» لازم است.

نماینده هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات، در ادامه سخنان خود تأکید کرد: مواجهه با بحران‌های فعلی نباید به سمت براندازی یا جایگزینی بیرونی سوق داده شود.

وی گفت: جریان‌های برانداز خارج از کشور از جمله نیروهایی که به شکل سازمان‌یافته و با اتکا به منابع خارجی عمل می‌کنند، هرگز قادر به فراهم آوردن جایگزینی پایدار برای جمهوری اسلامی نیستند و تجربه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که تحولات حاصل از مداخلات خارجی غالباً پیامدهای وخیم و غیرقابل پیش‌بینی دارند.

انتهای پیام/