نادرقلی ابراهیمی در جریان سفر معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی به استان مرکزی و در حاشیه بازدید از قنات ابراهیم‌آباد اراک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: توسعه آبیاری زیرسطحی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تبخیر سطحی منابع آبی را کاهش داده و بهره‌وری تولید را به حداکثر برساند.

وی بر اهمیت زمان‌بندی و میزان آبیاری تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: امروزه در دنیا مفهوم «کم‌آبیاری» مطرح شده است. بر اساس این مفهوم ضرورتی ندارد گیاه در تمام دوره‌ها آب کامل دریافت کند. با استفاده از فرایندهایی که در این مفهوم تعریف و ارائه می‌شود و همچنین با بهره‌گیری از سامانه‌های فضایی و داده‌های ماهواره‌ای، می‌توان زمان و میزان دقیق آبیاری را تعیین و مدیریت کرد.

قنات‌ها از مؤثرترین سازه‌های تأمین آب در ایران

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به ظرفیت‌های باستانی و تاریخی کشور در مدیریت منابع آب اشاره کرده و اظهار داشت: قنات‌ها یکی از مؤثرترین سازه‌های تأمین آب در ایران بوده‌اند. قنات تاریخی ابراهیم‌آباد اراک با قدمتی بیش از 2000 سال، نمونه‌ای از این قنات‌ها است که به عنوان یک میراث ارزشمند محسوب می‌شود و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و مردم، قابلیت احیاء و بهره‌برداری مجدد را دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 40 تا 45 هزار رشته قنات در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها با برنامه‌ریزی مناسب قابل بازسازی هستند. احیاء قنوات نه‌تنها هزینه‌بر نیست، بلکه بدون نیاز به سوخت و تجهیزات خاص، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب کشاورزی ایفا کند. با توجه به چالش‌های جدی استان مرکزی در بخش منابع آب و کشاورزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و احیاء قنوات تاریخی ضرورت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل آلودگی هوا در اراک اشاره کرده و بیان داشت: نیروگاه حرارتی شازند با مصرف مازوت پرسولفور، یکی از مهم‌ترین منابع آلایندگی در منطقه است. در این راستا پیگیری‌های انجام شده از وزرای نیرو و نفت، توافقاتی حاصل شده است که امیدواریم با اجرای این توافقات، استفاده تلفیقی از گاز و مازوت کم‌سولفور جایگزین سوخت فعلی شود. امید است با این اقدام گامی در راستای کاهش آلودگی هوا برداریم.

دغدغه‌ها و واکنش‌های موضوعات محیط‌زیستی در فضای رسانه‌ای

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به برخی دغدغه‌ها و واکنش‌های اخیر موضوعات محیط‌زیستی در فضای رسانه‌ای استان مرکزی اشاره داشته و تأکید کرد: موضوعاتی در حوزه محیط‌زیست و عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در این رابطه مطرح شده است. در این راستا لازم است با همکاری مسئولان استانداری و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست این استان، بررسی‌های دقیق و شفاف‌سازی صورت گیرد.

ابراهیمی ابراز داشت: رسانه‌ها در امیدآفرینی، شفاف‌سازی و روشنگری، نقش بی‌بدیل و کلیدی در پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و افراد جامعه دارند. امیدآفرینی در شرایط فعلی کشور، یک ضرورت است و در این راستا رسانه‌ها می‌توانند با رویکردی مسئولانه بیش از گذشته در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. رسانه‌ها باید با انعکاس شفاف اخبار و اطلاعات، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت روحیه افراد جامعه باشند.

وی بر اهمیت شفاف‌سازی در فضای رسانه‌ای تأکید داشته و اضافه کرد: شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات به مردم یک ضرورت ویژه است. مردم باید در جریان تصمیمات و اقدامات مسئولان باشند. شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و از بروز سوءتفاهم‌ها جلوگیری خواهد کرد. در این راستا خواستار تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی با افکار عمومی و پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات مردمی هستیم و پیگیری‌های لازم در این رابطه انجام می‌شود.

