مهدی جمالی نژاد در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده رود، با تأکید بر هویت تمدنی زاینده رود افزود: زاینده رود نه تنها در نقشه جغرافیا، بلکه در قلب تاریخ و فرهنگ ایران جریان دارد و برای توقف فرونشست زمین و حفظ میراث تمدنی دوران صفویه، سلجوقیه، آل بویه و بخش بزرگی از تمدن شیعی، احیای آن ضروری است.

وی ادامه داد: خشک شدن زاینده رود به منزله تنگی نفس اصفهان است و هیچ تصویری از آینده نصف جهان بدون پل‌های تاریخی و جریان آب این رودخانه قابل تصور نیست.

وی اظهار داشت: متخصصان با نگاهی واقع بینانه، یک چشم‌انداز واحد و برنامه عملیاتی قابل تحقق برای آینده این شریان حیاتی فلات مرکزی ایران ترسیم کنند چرا که زاینده رود تنها متعلق به اصفهان نیست و حفظ آن برای تمام کشور اهمیت دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به پیگیری‌های مداوم در سطح ملی، اظهار کرد: ما صدای مظلومیت زاینده رود را در پایتخت منعکس می‌کنیم و اجرای پروژه‌های ملی را پیگیر هستیم، اما به این بسنده نکرده‌ایم و اقداماتی را که در توان استان است با جدیت دنبال می‌کنیم.

جمالی نژاد پیچیدگی مساله زاینده رود را متذکر شد و تأکید کرد: احیای زاینده رود نیازمند یک پروژه بزرگ واحد نیست، بلکه باید بسته جامعی از راهکارها شامل مدیریت تأمین نیازها و مدیریت تقاضا به صورت همزمان اجرا شود.

وی افزود: اجرای این راهکارها آغاز شده و همکاران شبانه روزی برای به نتیجه رساندن پروژه‌های انتقال آب تلاش می‌کنند تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد، روزی نیست که جلسه ای برای حل مشکلات پیش رو در استانداری تشکیل نشود و زاینده رود مساله اول مدیریت استان است.

استاندار اصفهان در پایان سخنان خود، بر ضرورت ترسیم چشم‌اندازی واقع‌گرایانه برای آینده زاینده رود تأکید کرد و گفت: شرایط آبی حوضه قطعاً تغییر کرده است و ما انتظار نداریم وضعیت دقیقاً مانند گذشته شود.

وی افزود: متخصصان و کارشناسان با در نظر گرفتن شرایط فعلی، وقت بگذارند و چشم‌اندازی واحد و برنامه‌های اجرایی عملیاتی و قابل تحقق برای دستیابی به هدف نهایی که جاری شدن زاینده رود است، طراحی کنند.

