رئیس پلیسراه هرمزگان: آموزش، ریشه اصلی کاهش تصادفات است +فیلم
رئیس پلیسراه استان هرمزگان با تأکید بر نقش فرهنگسازی و آموزش در کاهش سوانح رانندگی گفت: بخش زیادی از تصادفات در استان ناشی از رفتار نادرست رانندگان است و باید آموزشهای ترافیکی بهصورت فراگیر و هدفمند دنبال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد حقپرست، رئیس پلیسراه استان هرمزگان، در حاشیه همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی استان، با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در رانندگی گفت: یکی از اصول اساسی و ضروری در رانندگی، آموزش و رعایت فرهنگ صحیح ترافیکی است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از تصادفات در استان هرمزگان ناشی از رفتار و کردار نادرست رانندگان است، افزود: برای پیشگیری از بروز تخلفات و تصادفات، لازم است موضوع آموزش و فرهنگ رانندگی در اولویت همه دستگاهها و سازمانهای مرتبط قرار گیرد.
حقپرست تأکید کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان آماده همکاری با تمام نهادها و ارگانهای مسئول در حوزه آموزش است تا با همافزایی و برنامهریزی مؤثر، بتوانیم فرهنگ درست رانندگی را در سطح استان ارتقا دهیم و شاهد افزایش ایمنی در جادههای هرمزگان باشیم.
این مقام انتظامی هدف از برگزاری همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی را ترویج رفتارهای صحیح رانندگی و الگوسازی از رانندگان قانونمدار عنوان کرد.