خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو از چهارشنبه ۱۶ تا ۱۹ مهر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو از چهارشنبه ۱۶ تا ۱۹ مهر
بیست و نهمین نمایشگاه صنعت خودروی کشور به میزبانی تبریز، قطب خودروسازی و مجموعه سازی شمال‌غرب افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بیست و نهمین نمایشگاه صنعت خودروی کشور به میزبانی تبریز، در سالن های امیرکبیر، پروین اعتصامی، شهریار، آذربایجان و فضای باز نمایشگاه بین المللی تبریز دایر است.

در این نمایشگاه نمایندگی های صنعت خودرو از استان های آذربایجان شرقی، تهران، البرز و منطقه آزاد ارس تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند.

انواع خودروهای سبک و سنگین، دیزلی، تجاری، موتورسیکلت، لیفتراک و تجهیزات انبارداری، ترخیص خودرو و امور حمل و نقل، پالایش و فرآورده های نفتی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.

فعالان و علاقه مندان صنعت خودرو برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به محل دایمی نمایشگاه بین المللی تبریز مراجعه کنند.

