خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی هرمزگان مطرح کرد؛

همدلی پلیس و آموزشگاه‌های رانندگی، مسیر کاهش تصادفات در هرمزگان +فیلم

همدلی پلیس و آموزشگاه‌های رانندگی، مسیر کاهش تصادفات در هرمزگان +فیلم
کد خبر : 1697825
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی هرمزگان گفت: همکاری پلیس راهور و فعالان حوزه آموزش رانندگی، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای استان دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  مهیار دارچینی، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی استان هرمزگان در حاشیه همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان که با حضور رئیس پلیس راهور، جمعی از مسئولان انتظامی، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم با حمایت فرماندهی محترم انتظامی استان و مدیریت مدبرانه رئیس پلیس راهور هرمزگان با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای برگزار شد.

وی افزود: در این همایش، کارشناسان، مدرسان، مؤسسان، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی سراسر استان حضور داشتند و از نمونه‌های ترافیکی هرمزگان نیز تجلیل به عمل آمد.

دارچینی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی هرمزگان تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن بنادر بزرگ تجاری، حجم بالای تخلیه و بارگیری کالا و تردد خودروهای سنگین، یکی از پرترافیک‌ترین و حساس‌ترین مسیرهای کشور به‌شمار می‌رود. افزایش حجم تردد و بار ترافیکی در محورهای اصلی استان، احتمال بروز خسارات و تصادفات را بالا می‌برد.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی هرمزگان تأکید کرد: خوشبختانه با همت و همکاری فرماندهی انتظامی استان و ریاست پلیس راهور، برنامه‌های هدفمندی برای ارتقای هوشیاری عمومی و فرهنگ رانندگی قانون‌مدار در حال اجراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توکل بر خداوند متعال و همدلی مردم شریف هرمزگان، امیدواریم شاهد کاهش محسوس تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان باشیم.

حجم ویدیو: 136.92M | مدت زمان ویدیو: 00:01:48 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ