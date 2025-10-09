به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهیار دارچینی، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی استان هرمزگان در حاشیه همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان که با حضور رئیس پلیس راهور، جمعی از مسئولان انتظامی، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم با حمایت فرماندهی محترم انتظامی استان و مدیریت مدبرانه رئیس پلیس راهور هرمزگان با هدف کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای برگزار شد.

وی افزود: در این همایش، کارشناسان، مدرسان، مؤسسان، مدیران و مربیان آموزشگاه‌های رانندگی سراسر استان حضور داشتند و از نمونه‌های ترافیکی هرمزگان نیز تجلیل به عمل آمد.

دارچینی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی هرمزگان تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن بنادر بزرگ تجاری، حجم بالای تخلیه و بارگیری کالا و تردد خودروهای سنگین، یکی از پرترافیک‌ترین و حساس‌ترین مسیرهای کشور به‌شمار می‌رود. افزایش حجم تردد و بار ترافیکی در محورهای اصلی استان، احتمال بروز خسارات و تصادفات را بالا می‌برد.

رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی هرمزگان تأکید کرد: خوشبختانه با همت و همکاری فرماندهی انتظامی استان و ریاست پلیس راهور، برنامه‌های هدفمندی برای ارتقای هوشیاری عمومی و فرهنگ رانندگی قانون‌مدار در حال اجراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توکل بر خداوند متعال و همدلی مردم شریف هرمزگان، امیدواریم شاهد کاهش محسوس تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان باشیم.

