افزایش سوانح رانندگی در محورهای خوزستان؛ زنگ خطر زیر سایه خستگی، فرسودگی و نبود نظارت مؤثر

به گزارش ایلنا از خوزستان، فقط با گذشت چند ساعت از آغاز روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه، چند حادثه رانندگی در محورهای مختلف این استان خبرساز شد.

نخست، انحراف یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران در محور آبادان – بندر امام که به مصدومیت ۱۴ نفر انجامید؛ دوم، برخورد شدید یک دستگاه سمند با تریلر در محور کوت سید نعیم – حمیدیه که چهار مصدوم برجای گذاشت؛ و سوم، یادآوری حادثه مشابه دیگری در محور آبادان – بندر امام در دهم مهرماه، با ۲۴ مصدوم.

تکرار الگوی مشابه در محورهای صنعتی

محور آبادان – بندر امام از پرترددترین مسیرهای کارگری جنوب خوزستان است. هر روز صدها مینی‌بوس، اتوبوس و وانت، کارگران پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی را در این مسیر جابه‌جا می‌کنند.

بررسی حوادث اخیر نشان می‌دهد بیشتر تصادفات این محور ناشی از خستگی رانندگان، سرعت غیرمجاز، فرسودگی وسایل نقلیه و کمبود علائم ایمنی در بخش‌های روستایی و صنعتی جاده است.

مینی‌بوس‌های حامل کارگران، اغلب به‌صورت اجاره‌ای و بدون نظارت دقیق فنی فعالیت می‌کنند. نبود کنترل مستمر بر وضعیت لاستیک‌ها، سیستم ترمز و بیمه‌نامه‌های فعال، خطر بروز سانحه را در این مسیر چند برابر کرده است.

جاده‌های باریک، روشنایی ناکافی و افزایش تردد سنگین

محور کوت سید نعیم – حمیدیه نیز یکی از مسیرهای پررفت‌وآمد شهرستان اهواز محسوب می‌شود که تردد خودروهای سنگین در آن بالاست. نبود شانه ایمن، کم‌عرض بودن جاده و تاریکی بخش‌هایی از مسیر در شب، عواملی است که احتمال برخورد خودروهای سبک با کامیون‌ها را افزایش می‌دهد. حادثه اخیر بین سمند و تریلر نیز در همین شرایط رخ داد.

لزوم افزایش نظارت پلیس و رفع فرسودگی ناوگان

کارشناسان ترافیک معتقدند در کنار مشکلات فنی و زیرساختی، کاهش محسوس گشت‌های پلیس راه و نبود سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات در محورهای فرعی خوزستان، به افزایش وقوع این حوادث دامن زده است. از سوی دیگر، بسیاری از خودروهای حمل‌ونقل کارگری بیش از ۱۵ سال عمر دارند و در شرایط فرسودگی تردد می‌کنند.

ضرورت بازنگری در ایمنی جاده‌های استان

آمار بالای حوادث پیاپی رانندگی در کمتر از یک هفته، نشان می‌دهد که خوزستان با بحرانی جدی در ایمنی جاده‌ها روبه‌روست. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تجهیز مسیرها به علائم هشداردهنده و روشنایی مناسب، افزایش بازرسی‌های پلیس راه و الزام شرکت‌های صنعتی به نظارت بر سرویس‌های کارگری، اقدام عملی در رفع نقاط حادثه خیز تمام نقاط خوزستان از اقداماتی است که می‌تواند از تکرار این فجایع جلوگیری کند.

در غیر این صورت، جاده‌های صنعتی خوزستان همچنان شاهد تکرار حوادثی خواهند بود که هر بار جان و سلامت ده‌ها نفر از مسافران و شهروندان را تهدید می‌کند.

انتهای پیام/