سیمان صوفیان بازیگر مهم صنعت سیمان کشور است / اولویت اشتغال با مردم منطقه

به گزارش ایلنا از آذربایجان‌شرقی، محمدرضا سعیدی، امروز در جریان بازدید از کارخانه سیمان صوفیان تبریز اظهار کرد: سیمان صوفیان یکی از بازیگران اصلی صنعت سیمان کشور است و جایگاه ویژه‌ای در میان زیرمجموعه‌های شستا و هلدینگ آذربایجان دارد.

وی با تأکید بر استفاده از نیروی انسانی بومی و متخصص افزود: اولویت شستا در توسعه این مجموعه، جذب نیرو از میان مردم منطقه و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان محلی است.

سعیدی در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های تابعه شستا گفت: تعهد به جامعه محلی از اصول اساسی فعالیت‌های ماست و در این مسیر، مدرسه‌سازی و حمایت از آموزش در مناطق پیرامونی از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولیت اجتماعی خواهد بود، چراکه آموزش بنیان پیشرفت کشور است.

مدیرعامل شستا همچنین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی هدفمند در اداره واحدهای صنعتی تصریح کرد: پایداری فعالیت سیمان صوفیان در گرو برنامه‌ریزی دقیق، نوسازی فناوری و به‌روزرسانی مستمر فرایندهاست.

وی افزود: ساختار جذب نیرو و شیوه خدمت باید فناورانه و نوآورانه باشد تا بهره‌وری افزایش یابد.

سعیدی با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ سازمانی گفت: پاک‌دستی، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نو از انتظارات اصلی مدیریت شستا از مدیران این مجموعه است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه ۷ مگاواتی در مجموعه سیمان صوفیان خبر داد و افزود: این طرح به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود و گام مهمی در مسیر خودکفایی انرژی واحد تولیدی خواهد بود.

مدیرعامل شستا در پایان خاطرنشان کرد: سیمان صوفیان ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد و انتظار می‌رود صادرات این مجموعه از ۵ میلیون دلار فعلی به ۱۰ میلیون دلار افزایش یابد.

