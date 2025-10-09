کاهش ۳۰ درصدی آلایندگی سیمان صوفیان با نصب فیلترهای جدید / مردم، این کارخانه را متعلق به خود میدانند
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اقتصادی و ارزی کارخانه سیمان صوفیان گفت: این واحد صنعتی علاوه بر سوددهی و ارزآوری، با نصب فیلترهای جدید، میزان آلایندگی خود را تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گزارش ایلنا از تبریز، محمود طاهری، در جریان بازدید از کارخانه سیمان صوفیان در استان آذربایجان شرقی، با ابراز خرسندی از عملکرد اقتصادی این مجموعه گفت: سیمان صوفیان از واحدهای مهم و تأثیرگذار در حوزه تولید و صادرات کشور است و سوددهی و ارزآوری آن مایه خوشحالی و امیدواری برای منطقه و کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به محیطزیست افزود: با نصب فیلترهای جدید در کارخانه، حدود ۳۰ درصد از میزان آلایندگی این واحد صنعتی کاهش پیدا خواهد کرد و این اقدام گام مهمی در جهت بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه است.
طاهری با بیان اینکه اهالی شهرستان شبستر و صوفیان، کارخانه سیمان صوفیان را متعلق به خود میدانند، اظهار کرد: مردم این منطقه از آثار آلایندگی این واحد تولیدی رنج میبرند و انتظار دارند با اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی، ضمن افزایش بهرهوری، میزان آلایندگی به حداقل برسد.
نماینده شبستر در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی زمانی ارزشمند است که در کنار اشتغالزایی و تولید، سلامت مردم و محیطزیست نیز مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه در سیمان صوفیان این رویکرد در حال تحقق است.