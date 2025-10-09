به گزارش ایلنا از تبریز، محمود طاهری، در جریان بازدید از کارخانه سیمان صوفیان در استان آذربایجان شرقی، با ابراز خرسندی از عملکرد اقتصادی این مجموعه گفت: سیمان صوفیان از واحدهای مهم و تأثیرگذار در حوزه تولید و صادرات کشور است و سوددهی و ارزآوری آن مایه خوشحالی و امیدواری برای منطقه و کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به محیط‌زیست افزود: با نصب فیلترهای جدید در کارخانه، حدود ۳۰ درصد از میزان آلایندگی این واحد صنعتی کاهش پیدا خواهد کرد و این اقدام گام مهمی در جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه است.

طاهری با بیان اینکه اهالی شهرستان شبستر و صوفیان، کارخانه سیمان صوفیان را متعلق به خود می‌دانند، اظهار کرد: مردم این منطقه از آثار آلایندگی این واحد تولیدی رنج می‌برند و انتظار دارند با اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی، ضمن افزایش بهره‌وری، میزان آلایندگی به حداقل برسد.

نماینده شبستر در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی زمانی ارزشمند است که در کنار اشتغال‌زایی و تولید، سلامت مردم و محیط‌زیست نیز مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه در سیمان صوفیان این رویکرد در حال تحقق است.

