نیروگاه ۷ مگاواتی در مجموعه سیمان صوفیان احداث می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد ارشد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: طرح احداث نیروگاه 7 مگاواتی در حال طی مراحل اداری است که تا پیش از بهمن ماه جاری کلنگ زنی خواهد شد.

وی احداث این نیروگاه را گام مهمی در مسیر خودکفایی انرژی واحد تولیدی دانست و گفت: این نیروگاه قابلیت تولید حدود ۵ درصد انرژی مورد نیاز کارخانه سیمان صوفیان را دارد.

ارشد خاطرنشان کرد: مجموعه سیمان صوفیان یکی از مجموعه های قدیمی شمالغرب کشور با تناژ بالا است که ظرفیت تولید ۷ هزار و ۲۰۰ تن سیمان دارد.

وی افزود: مجموعه کارخانه سیمان صوفیان با تولید انواع سیمان تیپ 1 و 2 ، سیمان آهکی، سیمان پوزولانی و سیمان مرکب فعالیت می کند.

ارشد یادآور شد: در مجموع تولیدات شرکت سیمان صوفیان افزایش تناژ نسبت به سالهای قبل قابل توجه بوده و همچنین بالغ بر 74 درصد در نسبت بودجه افزایش داشته ایم.

مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان، خاطرنشان کرد: در مدت جنگ 12 روزه با وجود حمله های مکرر رژیم غاصب صهیونیستی به مراکز نظامی و صنعتی اطراف این کارخانه بطور روزانه، به هیچ وجه تولید شرکت سیمان صوفیان متوقف نشد و حتی ساعتی تعطیلی نداشتیم.

محمد ارشد همچنین تاکید کرد: سال گذشته با توجه به ناتراژی انرژی و قطعی برق کوره های 3 و 4 حدود 7 روز تعطیل بودند ولی امسال با مذاکرات و پیگیری های انجام شده هیچ تعطیلی در این مجموعه وجود نداشت.

