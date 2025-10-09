اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت کارگران و تأمین اجتماعی در مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی، روز پنج شنبه در نشست صمیمی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی گفت: اصلاحات مهم در حوزه کارگری و تأمین اجتماعی در دستور کار مجلس قرار دارد.

بابایی کارنامی با اشاره به جایگاه ویژه استان مازندران در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مجلس، تاکید کرد: این فرصت طلایی برای مازندران است که در کنار رئیس کمیسیون اجتماعی، که نماینده محترم شهرستان ساری است، بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و به نفع جامعه هدف بهزیستی و جامعه کارگری گام‌های مؤثری برداریم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های مستمر خانه کارگر و سایر تشکل‌های کارگری در حمایت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر، افزود: در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مسائلی چون معیشت، امنیت شغلی، و کرامت انسانی کارگران داشته‌ایم. این امر جز با همکاری گسترده مجلس، دولت و تشکل‌ها ممکن نخواهد بود.

وی به مجموعه اقداماتی که در زمینه بهبود شرایط حقوقی و معیشتی کارگران صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: در جلسه‌های متعدد و پیگیری‌های مستمر به ویژه در زمینه حقوق کارگران، کمیسیون اجتماعی توانسته تغییرات مثبتی در قانون تأمین اجتماعی و نحوه حمایت از کارگران داشته باشد. یکی از دستاوردهای مهم، افزایش حقوق و بهبود شرایط کارگران در بخش‌های مختلف است که امسال نتایج ملموسی از آن را شاهد هستیم.

اصلاحات در تأمین اجتماعی و بیمه کارگران

بابایی کارنامی از تلاش‌های کمیسیون اجتماعی برای اصلاحات در سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های کارگران خبر داد و گفت: یکی از مسائل مهم در این راستا، تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان است که هم‌اکنون در دست بررسی است. در آینده‌ای نزدیک، توافقات جدیدی در این خصوص با انجمن‌های کارگران ساختمانی و رانندگان انجام خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد می‌شود.

وی در مورد طرح ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: این ماده که در مورد بیمه کارگران و بازنشستگان است، در حال بررسی و اصلاحاتی در مجلس است تا از مشکلات بیمه‌ای و حقوقی که برخی از کارگران با آن مواجه هستند، کاسته شود.

نقش مجلس در تحقق عدالت اجتماعی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر اهمیت عدالت اجتماعی و توسعه کشور بر اساس آن تأکید کرد و افزود: اگر ما نتوانیم به وضعیت معیشتی کارگران رسیدگی کنیم، تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور ممکن نخواهد بود. بنابراین، توسعه کشور ما به عدالت اجتماعی این عزیزان وابسته است. بدون کارگران و اقشار تولیدی، کشور نمی‌تواند به پیشرفت پایدار برسد.

چالش‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی

بابایی کارنامی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و چالش‌های اقتصادی، بیان کرد: اصلاحات اقتصادی باید به طور تدریجی انجام شود تا اثرات منفی بر سایر بخش‌ها نداشته باشد: دولت و مجلس باید با درک صحیح از شرایط اقتصادی، تصمیمات منطقی و کارشناسی شده‌ای بگیرند. درست است که انتظارها بالاست، اما باید بدانیم که وضعیت بودجه‌ای کشور محدود است و نمی‌توان یک‌شبه تغییرات زیادی ایجاد کرد.

حمایت از رانندگان و کارگران ساختمانی

وی همچنین به وضعیت کارگران ساختمانی و رانندگان اشاره کرد و افزود: در طرح‌های جدید، توجه ویژه‌ای به کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و پلتفرم‌ها خواهیم داشت. در این زمینه، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا بیمه این افراد به طور کامل و شفاف پیگیری شود.

برنامه‌های آینده برای تأمین اجتماعی و کارگران

بابایی کارنامی به برنامه‌های آینده کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های ما در آینده شامل اصلاحات بیشتر در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. ما تلاش داریم تا در سال‌های آینده، با اصلاحات تدریجی و مؤثر، شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان را بهبود بخشیم.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در مورد توافقات صورت‌گرفته با برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای حل مشکلات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی بیان کرد: ما در حال تعامل و مذاکرات مستمر با وزارتخانه‌های مختلف و سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا به یک توافق جامع در خصوص مسائل بیمه‌ای و بازنشستگی برسیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت، مجلس، و تشکل‌های کارگری، گفت: ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران گام‌های مؤثری برداریم. امیدواریم با حمایت از این طرح‌ها، کشور در مسیر توسعه و پیشرفت بیشتری قرار گیرد.

