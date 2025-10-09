به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل مدیریت بحران استان، آتش‌سوزی در ارتفاعات سخت‌گذر کوه دلا موجب شد تا عملیات زمینی برای اطفای حریق با دشواری همراه باشد. در همین راستا، با هماهنگی نهادهای مسئول، سه سورتی پرواز بالگرد برای انتقال نیروهای امدادی و تجهیزات به نقاط بحرانی منطقه انجام شد.

از شبانه‌روز گذشته نیروهای داوطلب مردمی، یگان حفاظت محیط‌زیست و مأموران منابع طبیعی با تلاش مستمر در حال مهار و کنترل آتش هستند. شدت باد و صعب‌العبور بودن مسیر، روند اطفا را با دشواری مواجه کرده است، اما عملیات امداد همچنان ادامه دارد تا از گسترش حریق و آسیب بیشتر به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های منطقه جلوگیری شود.

