مدیر امور شیلات و آبزیان فارس خبرداد؛
نصب صفحات خورشیدی در استخرهای دومنظوره کشاورزی
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از نصب صفحات خورشیدی در مزرعه پرورش ماهیان سردابی در شهرستان اقلید خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی با بیان اینکه شهرستان اقلید بهعنوان یکی از قطبهای پرورش ماهیان سردابی در سطح این استان محسوب میشود، افزود: امسال با نصب صفحات خورشیدی در یکی از استخرهای دو منظوره این شهرستان، موفق به تولید ٤٠٠ کیلو وات برق شدهایم.
به گفته این مقام مسئول؛ این عملیات با سرمایهگذاری ٢٠ میلیارد ریال انجام شده است و پیشبینی میشود با وضعیت موجود میزان ١٤ تن ماهی قزلآلا در استخر مذکور استحصال شود.
فلاحی تصریح کرد: در سطح استان فارس سالانه بیش از هزار و ٦٠٠ باب استخر ذخیره آب کشاورزی در مناطق سردسیر و گرمسیر ماهیدار شدهاند که منجر به استحصال بیش از دو هزار و ٤٠٠ تن ماهی قزلآلا و کپور ماهیان میشود.
وی خاطرنشان کرد: ناترازی و قطع شبکه برق در سنوات اخیر در مزارع پرورش ماهی، در بعضی موارد این فعالیت را تحتتاثیر قرار داده و تولید را به مخاطره میاندازد که مالکین این استخرها مشکل مذکور را با نصب صفحات خورشیدی و تولید جریان برق مرتفع کرده و علاوه بر درآمدزایی از محل فروش شبکه برق برای تقویت شبکه مناطق روستایی و چاههای کشاورزی، برق مورد نیاز برای هوادهی و برگشت آب در استخرهای پرورش ماهی را تامین میکنند.
مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب دو منظوره کشاورزی باعث ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و کمک به اقتصاد خانوار روستایی میشود. همچنین پساب استخرهای ذخیره ماهیدار شده بهعنوان کود آلی باعث حاصلخیزی اراضی و باغهای زیر دست شده و علاوه بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی افزایش تولید در واحد سطح را در پی دارد.