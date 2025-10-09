خبرگزاری کار ایران
شکارچیان غیرمجاز در شیراز دستگیر شدند

در یک عملیات گسترده و برنامه‌ریزی شده، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شیراز ضربه مهلکی به شکارچیان غیرمجاز در این منطقه وارد کردند.

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز از توقیف دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی و کشف لاشه یک فرد گراز وحشی و هفده قطعه کبک وحشی در منطقه حفاظت‌شده "مله گاله"  و مناطق ازاد شهرستان شیرازخبر داد.

کامران اسلاملو، خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل یک مأموریت میدانی سه‌روزه و طاقت‌فرسای پرسنل زحمتکش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز و منطقه حفاظت شده مله گاله است که با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی آنان به نتیجه رسید.

اسلاملو با تأکید بر اینکه این اداره با هرگونه شکار غیرمجاز و تخلفات محیط زیستی با قاطعیت برخورد می‌کند، افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

 

