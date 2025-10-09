شکارچیان غیرمجاز در شیراز دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز از توقیف دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی و کشف لاشه یک فرد گراز وحشی و هفده قطعه کبک وحشی در منطقه حفاظت‌شده "مله گاله" و مناطق ازاد شهرستان شیرازخبر داد.

کامران اسلاملو، خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل یک مأموریت میدانی سه‌روزه و طاقت‌فرسای پرسنل زحمتکش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز و منطقه حفاظت شده مله گاله است که با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی آنان به نتیجه رسید.

اسلاملو با تأکید بر اینکه این اداره با هرگونه شکار غیرمجاز و تخلفات محیط زیستی با قاطعیت برخورد می‌کند، افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

