رئیس فدراسیون فوتبال قول داد؛

لغو جریمه کسر ٣ امتیاز از تیم فجرسپاسی شیراز

‌نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با رئیس فدراسیون فوتبال دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار که در حاشیه جلسات کمیسیون‌ها در مجلس برگزار شد، ابراهیم عزیزی مراتب اعتراض خود را به تصمیم فدراسیون در محرومیت تماشاگران فجر ابراز کرد.

مهدی تاج نیز ضمن ابراز ناراحتی از وضعیت پیش‌آمده قول مساعد داد که در ادامه لیگ برتر، در اتخاذ تصمیمات دقت نظر بیشتری اعمال شود.

همچنین موضوع جریمه کسر ٣ امتیاز از فجر شهید سپاسی در ابتدای لیگ برتر به دلیل آنچه عدم رعایت پروتکل‌های مربوطه خوانده می‌شود، توسط عزیزی مطرح که رئیس فدراسیون وعده داد برای لغو آن اقدام کند.

طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون این کسر امتیاز به‌واسطه عدم رعایت پروتکل‌های مربوط به صدور مجوز حرفه‌ای بوده است.

طبق این حکم نه‌تنها ٣ امتیاز از فجرسپاسی شیراز کسر شده بلکه این تیم به برگزاری ٦ مسابقه خانگی در فصل جدید با کاهش ۵٠ درصدی تماشاگران محکوم شده بود.

