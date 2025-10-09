خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی سوزی ۸۰ هکتار از مراتع دماوند مهار شد

آتش‌سوزی سوزی ۸۰ هکتار از مراتع دماوند مهار شد
کد خبر : 1697765
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری با اشاره به اطفای حریق در مراتع ملار آمل سطح نهایی آن را بیش از ۸۰ هکتار اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، علی باقری افزود: آتش‌سوزی در شهرستان لاریجان که ابتدا حدود نقطه گزارش شده بود، با بررسی‌های دقیق‌تر و اقدامات میدانی وسعت آن به بیش از ۸۰ هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: این حادثه با همکاری موثر عوامل محلی، بخشدار لاریجان، شهرداری و نیروهای منابع طبیعی مدیریت و کنترل شده است.

باقری گفت: همچنین به دلیل قرار گرفتن در انتهای فصل رویش و وجود گونه‌های گیاهی خشک و آسیب‌پذیر، شرایط برای مهار آتش دشوارتر شده بود که این موضوع تلاش همکاران را دوچندان کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از این آتش‌سوزی‌ها به عامل انسانی بازمی‌گردد که عمدتاً به صورت عمدی رخ داده است و بررسی‌های دقیق در این زمینه توسط تیم‌های تخصصی منابع طبیعی و دستگاه قضایی در جریان است.

وی تاکید کرد: برخورد جدی با افرادی که در تخریب منابع طبیعی نقش دارند و همچنین در موضوع تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی منابع طبیعی توسط مراجع قضایی و سازمان‌های مربوطه به صورت قاطع انجام خواهد شد.

علی باقری ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تمامی نهادهای محلی و نیروهای امدادی خاطر نشان کرد که تلاش‌ها برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و حفاظت از منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ