به گزارش ایلنا، علی باقری افزود: آتش‌سوزی در شهرستان لاریجان که ابتدا حدود نقطه گزارش شده بود، با بررسی‌های دقیق‌تر و اقدامات میدانی وسعت آن به بیش از ۸۰ هکتار افزایش یافته است.

وی افزود: این حادثه با همکاری موثر عوامل محلی، بخشدار لاریجان، شهرداری و نیروهای منابع طبیعی مدیریت و کنترل شده است.

باقری گفت: همچنین به دلیل قرار گرفتن در انتهای فصل رویش و وجود گونه‌های گیاهی خشک و آسیب‌پذیر، شرایط برای مهار آتش دشوارتر شده بود که این موضوع تلاش همکاران را دوچندان کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از این آتش‌سوزی‌ها به عامل انسانی بازمی‌گردد که عمدتاً به صورت عمدی رخ داده است و بررسی‌های دقیق در این زمینه توسط تیم‌های تخصصی منابع طبیعی و دستگاه قضایی در جریان است.

وی تاکید کرد: برخورد جدی با افرادی که در تخریب منابع طبیعی نقش دارند و همچنین در موضوع تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی منابع طبیعی توسط مراجع قضایی و سازمان‌های مربوطه به صورت قاطع انجام خواهد شد.

علی باقری ضمن قدردانی از همکاری و همراهی تمامی نهادهای محلی و نیروهای امدادی خاطر نشان کرد که تلاش‌ها برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و حفاظت از منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/