روی تجارب بنیاد مسکن برای تأمین مسکن نیروهای انتظامی حساب باز کردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به منظور پاسداشت خدمات حافظان امنیت و نیروی خدوم انتظامی استان ، مهندس گونجی به همراه مهندس خانجانیان معاون عمران روستایی و مهندس نسایی معاون مسکن شهری ، در هفته نیروی انتظامی با سردار طرهانی فرماندهی انتظامی استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل این نهاد در استان قزوین ضمن تقدیر از زحمات این نیرو در تامین امنیت و نظم در استان قزوین به تشریح بخشی از خدمات و فعالیت های انجام شده در روستاها و شهرها پرداخت و در خصوص تامین مسکن کادر این نیرو و بهره گیری از توانمندی و تخصص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در قالب تفاهم نامه منعقده ، قول تسریع و مساعدت داد.

فرماندهی فراجا استان قزوین نیز با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن استان و همکاری های مشترک این نهاد با نیروی انتظامی ، در استان اظهارداشت: روی تجارب مطلوب بنیاد مسکن در تامین مسکن برای کادر نیروهای خود در قالب تفاهم نامه حساب ویژه ای کرده ایم و امیدواریم در قالب تفاهم نامه مبادله شده و توافقات صورت گرفته بتوانیم بزودی بخش عمده ای ازین واحدها را برای کادر خود واگذار نماییم .

خاطر نشان میسازد در پایان این نشست لوح تقدیر و پاسداشت خدمات نیروی انتظامی استان از طرف مدیرکل بنیاد مسکن استان به فرماندهی انتظامی استان اعطا گردید.

