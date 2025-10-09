معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری در رشت:
گیلان خطه فرهنگمحور است /جمعیت مسلمانان جهان در حال افزایش است
معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به گسترش آگاهی جهانی نسبت به معارف اسلامی گفت: فضای مجازی باید به بستری برای توسعه فرهنگ نماز تبدیل شود.
به گزارش ایلنا از رشت، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز در رشت با ستایش از مجاهدتهای حجتالاسلام قرائتی گفت: حجت الاسلام قرائتی شخصیتی است که محبوب قلبها است و برای برپایی این اجلاس تلاشهای بسیاری کردهاند؛ از ایشان تشکر میکنم.
معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری در ادامه به ویژگیهای خطه گیلان اشاره کرد و افزود: گیلان خطه فرهنگمحور است؛ قومی کهن با سابقهای درخشان. مردمانی آکنده از اخلاق و ادب، دژی غیرقابل نفوذ در مقابل تهاجم فرهنگی. در هر مقطعی، جوانان این خطه برای دفاع از میهن حضور پرشور داشتهاند از میرزا کوچک خان تا شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم این خطه عالمپرور و مجاهدپرور است.
قمی همچنین درباره محبوبیت آیتالله بهجت(ره) گفت: ایکاش این اجلاس مأموریتی به عدهای بدهد تا راز محبوبیت ایشان را تحلیل کنند؛ چرا افراد خود را مقیّد میدیدند در نماز ایشان شرکت کنند؟ چگونه ایشان توانست اهمیت نماز را به این اندازه افزایش دهد؟
وی با تأکید بر رسالت این اجلاس اظهار داشت: هدف اصلی این دوره آن است که فرهنگ نماز ترویج یابد و از سطح فردی به سمت جهاد فرهنگی حرکت کند؛ و این در شرایطی است که افکار عمومی جهان در حال گرایش به عقاید دینی است.
جمعیت مسلمانان جهان در حال افزایش است
حجت الاسلام قمی با اشاره به تحولات فرهنگی و دینی جهان اظهار کرد: در قرن بیستویکم نشانههای روشنی از گرایش جوامع بشری به معنویت مشاهده میشود؛ برخلاف تصور رایج در برخی رسانههای غربی، جمعیت دینداران در حال افزایش و بیدینان در حال کاهش هستند.
وی با استناد به تحلیلها و آمارهای جهانی ادامه داد: طبق آخرین گزارشها، جمعیت مسلمانان جهان با رشدی حدود ۷۰ درصد، یکی از سریعترین نرخهای رشد جمعیتی را به خود اختصاص دادهاند جمعیت پیروان دین مسیح نیز در حال افزایش است؛ اما آنچه بیش از همه به چشم میآید، رشد فزاینده جمعیت مسلمانان است که نشاندهنده اقبال عمومی جهان به اسلام و معنویت است.
قمی تأکید کرد: این ارقام پیام روشنی دارند؛ در دنیای امروز که تکنولوژی، فضای مجازی و بحرانهای روحی در زندگی انسانها سایه افکندهاند، مردم به دنبال معنویت اصیل و آرامش درونی هستند؛ و نماز، به عنوان نقطه اتصال بنده با خالق، یکی از مهمترین شاخصهای این تحول فرهنگی است.
معاون دفتر ارتباطات مقام معظم رهبری با اشاره به وظیفه علما، مسئولان فرهنگی و نهادهای دینی گفت: رسالت اجلاس نماز آن است که این موج معنویت را تقویت کند، فرهنگ اقامه نماز را از سطح فردی به سطح اجتماعی و حتی جهانی ارتقاء دهد و جامعه اسلامی را در این مسیر تقویت کند.
نماز بهترین پاسخ به تشنگی روحی بشر معاصر
وی ادامه داد: بشر امروزی با معارف اسلامی از طریق تلاشهای علما بیشتر آشنا شده و تهمتهایی که به اسلام وارد شده، خصوصاً در شرایط حساس منطقهای مانند غزه، باعث رشد بیشتر آگاهی شده است.
حجت الاسلام قمی افزود: جالب است که در کشورهایی که رشد مادی بیشتری دارند، افسردگی و ناهنجاریهای روانی بیشتر از کشورهایی است که متدینتر هستند. این خود نشاندهنده تشنگی بشر به معنویت است.
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده مصرف مواد مخدر و الکل در جهان گفت: امروز بیش از ۲ میلیارد نفر مصرفکننده الکل و چند صد میلیون نفر مصرفکننده مواد مخدر داریم که این واقعیت، نشاندهنده نیاز عمیق جامعه جهانی به معنویت است. و چه راهی بهتر از نماز برای پاسخگویی به این نیاز؟
معاون دفتر ارتباطات مقام معظم رهبری تصریح کرد: اگر بتوانیم فرهنگ اقامه نماز را ترویج کنیم، جمعیت قابل توجهی داریم که میتوانند به صف نمازگزاران بپیوندند.
وی در ادامه به اهمیت فضای مجازی در انتقال پیام نماز اشاره کرد و گفت: امروز بیش از ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون نفر در فضای مجازی زندگی میکنند و نباید فقط به عنوان ابزاری گذرا به آن نگاه کرد. برای توسعه فرهنگی نماز در این دنیای تشنه معنویت، باید از این زیستبوم استفاده کنیم و با تولید محتوا پیام نماز را به سراسر جهان منتقل کنیم.
حجت الاسلام قمی ادامه داد: امروز فصا برای توسعه نماز فراهم است و رسالت اصلی ما هم همین است که با استفاده از ابزارهای نوین و فصا های رسانه ای و ایجاد فضا این مسئله را پیگیری کنیم.