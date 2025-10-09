خبرگزاری کار ایران
انفجار گاز در جویبار؛ چهار مصدوم و خسارات به واحدهای همجوار

انفجار گاز در جویبار؛ چهار مصدوم و خسارات به واحدهای همجوار
فرماندار جویبار از وقوع انفجار گاز در یکی از واحدهای مسکونی شب گذشته خبر داد و گفت: در پی این حادثه، چهار نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این انفجار تلفات جانی نداشت، اما خساراتی به واحدهای همجوار وارد شد.

به گزارش ایلنا، محمد مدانلو از وقوع انفجار گاز در یکی از واحدهای مسکونی این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه شامگاه چهارشنبه رخ داد و پس از اطلاع از وقوع انفجار، تیم‌های امداد و نجات، آتش‌نشانی، اداره برق، شرکت گاز و نیروهای انتظامی به‌سرعت در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار آن و تأمین ایمنی منطقه انجام گرفت.

فرماندار جویبار با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، نشت گاز عامل اصلی انفجار بوده است.

 وی همچنین با بیان اینکه شدت انفجار به حدی بود که واحدهای همجوار دچار خسارات شده و شیشه‌های ساختمان‌های اطراف نیز شکسته‌اند، ادامه داد: خوشبختانه در زمان وقوع انفجار فردی در واحد مسکونی مبدأ حضور نداشته است و این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

مدانلو از مصدومیت چهار نفر در این حادثه خبر داد و گفت: این چهار نفر به‌سرعت به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی آنها مساعد است.

وی همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی و بررسی دوره‌ای سیستم‌های گازرسانی در منازل مسکونی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا بوی گاز، فوراً با مراکز امدادی تماس بگیرند.

فرماندار جویبار در پایان با بیان اینکه اقدامات ایمنی در حال انجام است، خاطرنشان کرد که از تکرار چنین حوادثی باید جلوگیری شود و مسئولان باید نظارت بیشتری بر سیستم‌های گازرسانی داشته باشند.

