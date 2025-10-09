حاجی میرزایی در رشت؛
اقامه نماز، مفهومی عمیقتر از صرفاً خواندن نماز است /آنچه در نماز میخوانیم، باید در زندگی ما دیده شود
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه اقامه نماز بهمعنای اقامه عدالت، حق، تقوا و ساختن جامعهای عاری از ناپاکیها و ظلم است، گفت: نماز عصاره تحقق آیات الهی است.
به گزارش ایلنا از رشت، محسن حاجیمیرزایی پنجشنبه، ۱۷ مهر در سی ودومین اجلاس سراسری نماز که به میزبانی گیلان در حال برگزاری است، با اشاره به اهمیت جایگاه نماز در ساختار فردی و اجتماعی جامعه اسلامی، گفت: بیش از پنجاه سال است که توفیق شاگردی استاد قرائتی را داشتهام و همواره از تلاشها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر اعتلای دین و اخلاق بهرهمند بودهام. لازم میدانم از مسئولان استان بهخاطر برگزاری شایسته این اجلاس تقدیر و تشکر کنم.
وی با تأکید بر اینکه اجلاس نماز فرصتی است برای بازنگری در نقشها، مسئولیتها و کیفیت رسالت دینی، افزود: همه ما به نماز دعوت شدهایم و مسئولیت داریم که به آن عمل کنیم. اقامه نماز، مفهومی عمیقتر از صرفاً خواندن نماز است.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: اقامه نماز یعنی تحقق پاکیها، دوری از گسستگیها و ظلم؛ اگر آثار و برکات نماز در جامعه بهدرستی آشکار شود، میتوان گفت که نماز، تقوا را در جامعه جاری میسازد و ما را با مفاهیم بلند الهی پیوند میدهد.
حاجی میرزایی با اشاره به محتوای غنی نماز گفت: ما از گفتن آنچه به آن عمل نمیکنیم، نهی شدهایم. نماز را با نام خدای رحمان آغاز میکنیم، چراکه جامعه اسلامی باید تجلیگاه رحمانیت خداوند باشد. در نماز، از خداوند هدایت به صراط مستقیم میخواهیم و طلب میکنیم که از جمله مغضوبین نباشیم. نماز دنیایی از مفاهیم و اقدامات را در دل خود دارد که میتواند ما را در مسیر درست هدایت کند.
وی نماز را تجلی ایمان، اخلاق، معنویت و تعهد دانست و خاطرنشان کرد: گواهی میدهیم پیامبر گرامی اسلام(ص) اقامهکننده نماز بودند و تمام این مفاهیم در سیره ایشان متجلی است. اقامه نماز تحقق مفاهیم بلند قرآنی در ساحتهای فردی و اجتماعی است.
وزیر پیشین آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: یکی از مهمترین موهبتهای الهی، توفیق اقامه نماز است که میتواند منشأ اصلاح فرد و جامعه باشد. باید جامعهای بسازیم که در آن، نماز اقامه شود و ارزشهای دینی در زندگی مردم نهادینه گردد.