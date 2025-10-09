استاندار گیلان مطرح کرد:
از میرزا موسی منجمباشی تا میرزا کوچک جنگلی /نماز و ایمان ، ریشه ایستادگی مردم گیلان در برابر بیگانگان است
استاندار گیلان با اشاره به پیشینه دینی و انقلابی مردم این سامان گفت: گیلان در طول تاریخ با تکیه بر باورهای دینی، نماز و قرآن، در برابر استبداد و تهاجم بیگانگان ایستاده است و امروز نیز باید از این سرمایه معنوی برای پیشرفت و آبادانی استان بهره بگیریم.
به گزارش ایلنا از رشت،هادی حقشناس پنجشنبه، ۱۷ مهر در مراسم افتتاح سی ودومین اجلاس سراسری نماز که با حضور مسئولان نظامی، انتظامی، مدیران و رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با محوریت «مادران، فرزندان و فناوری» برگزار شد، به اهمیت موضوع زنان و بانوان در این اجلاس اشاره کرد و گفت: طبیعی است که توجه ویژه این اجلاس به موضوع زنان باشد.
وی با یادآوری دومین کنگره هشت هزار شهید استان گیلان که دقیقا یک ماه پیش در هفدهم شهریور برگزار شد، گفت: شهدا کسانی هستند که برای اقامه نماز، باورهای دینی و دفاع از میهن اسلامی در طول جنگ تحمیلی و سالهای پس از آن جان خود را فدا کردند.
استاندار گیلان سپس به سابقه پرافتخار استان در حوزه باورهای دینی اشاره کرد و افزود: گیلان بیش از چهل سال است که در مسیر انقلاب و باورهای دینی با مجاهدتهای فراوان ایستادگی کرده است. از زمان آل بویه مجاهدانی در گیلان و دیلمان برخاستند و پرچم تشیع را به اهتزاز درآوردند و تا بغداد نیز پیش رفتند.
حقشناس در ادامه گفت: اگر تاریخ را ورق بزنیم، حدود ۲۲۰ سال پیش در جنگ اول ایران و روس، یک گیلانی به نام میرزا موسی منجمباشی که منزلش در لنگرود در فهرست آثار ملی ثبت شده است، در همین منطقه در مقابل روش ها که با کشتی آمده بودند تا گیلان را اشغال کنند، با توسل به نماز و قرآن و بر اساس اسناد ثبت شده، ایستاد و گیلان را نجات داد.
وی افزود: این جنگ از سال ۱۸۰۵ آغاز شد و تا ۱۸۱۳ ادامه داشت و منجر به عهدنامه گلستان شد که در آن بخشهایی مانند آذربایجان، داغستان و بخشی از ارمنستان از ایران جدا شد.
استاندار گیلان سپس به نقش میرزا کوچک خان در تاریخ اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲۰ سال بعد، میرزا کوچک خان با توسل به قرآن و نماز در برابر استبداد داخلی و بیگانگان ایستاد و نگذاشت حتی یک وجب از خاک گیلان کم شود.
وی سپس به هشت هزار شهید گیلان در دوران دفاع مقدس بازگشت و گفت: در جنگ با داعش نیز پدیدهای جدید رخ داد؛ جوانی مومن به نام حسین قمی یا مرتضی حسینپور که در سال ۱۳۶۴ در وسط جنگ به دنیا آمده بود، در مقابل داعش ایستاد و به تعبیر شهید سلیمانی، نخبهای بود که در مبارزه با داعش به شهادت رسید.
حقشناس با تأکید بر سرشار بودن ایران از گنجینههای علمی و باورهای دینی افزود: ایران سراسر پر از این گنجینههاست و این باورهای دینی است که کشور را در برابر تهاجمهای مختلف شرق و غرب مقاوم نگه داشته است.
استاندار گیلان درباره برگزاری اجلاس سیودوم نماز، گفت: اگرچه این اجلاس کمی دیر برگزار شد و هنوز سه یا چهار استان آن را برگزار نکردهاند، اما این اجلاس برای گیلان بسیار پرخیر و برکت است و امیدواریم آثار آن برای گیلان ماندگار شود.
وی همچنین اشاره کرد که از فرصت این اجلاس برای پیشرفت و عمران استان استفاده می کنیم و افزود: پروژههای عمرانی که قرار بود تصویب شوند را با حضور دکتر حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور بازدید کردیم که از جمله پروژه راهآهن است و پروژههای زیستمحیطی نیز در ادامه مورد بازدید قرار خواهند گرفت.
استاندار گیلان در پایان صحبتهای خود از همه دستاندرکاران برگزاری اجلاس، میهمانان و بهویژه استاد قرائتی که این فرصت را برای گیلان فراهم کردند، قدردانی و تشکر کرد و گفت: از همه کسانی که در برگزاری این اجلاس تلاش کردند، بهویژه ستاد برگزاری و میهمانان، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.