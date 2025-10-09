خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یک هفته اخیر رخ داد؛

وقوع دومین انحراف مینی‌بوس در محور آبادان به بندر امام/ اینبار انحراف سرویس کارگران با ۱۴ مصدوم

وقوع دومین انحراف مینی‌بوس در محور آبادان به بندر امام/ اینبار انحراف سرویس کارگران با ۱۴ مصدوم
کد خبر : 1697752
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع حادثه انحراف از جاده یک دستگاه مینی‌بوس سرویس کارگران در محور آبادان – بندر امام با ۱۴ مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا، در این خصوص اعلام کرد: این حادثه در ساعت ۵ و ۱۴ دقیقه بامداد امروز پنج‌شنبه در محور آبادان به بندر امام خمینی، سه کیلومتر بعد از سه‌راهی خوردورق به سمت ماهشهر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس و فعال شدن مرکزEOC دانشگاه، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان انجام شد.

افرا گفت: براساس اعلام مصدومین، مینی‌بوس حادثه‌دیده سرویس یکی از شرکت‌های مستقر در بندر امام خمینی (ره) و همگی مرد بودند که مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، در دهم مهرماه نیز حادثه مشابهی در همین محور رخ داد که ۲۴ مصدوم به همراه داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ