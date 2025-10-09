به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا، در این خصوص اعلام کرد: این حادثه در ساعت ۵ و ۱۴ دقیقه بامداد امروز پنج‌شنبه در محور آبادان به بندر امام خمینی، سه کیلومتر بعد از سه‌راهی خوردورق به سمت ماهشهر رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس و فعال شدن مرکزEOC دانشگاه، پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان انجام شد.

افرا گفت: براساس اعلام مصدومین، مینی‌بوس حادثه‌دیده سرویس یکی از شرکت‌های مستقر در بندر امام خمینی (ره) و همگی مرد بودند که مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، در دهم مهرماه نیز حادثه مشابهی در همین محور رخ داد که ۲۴ مصدوم به همراه داشت.

