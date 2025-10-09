به گزارش ایلنا، سید رضا صالحی امیری پنجشنبه در بازدید از تفرجگاه چله‌گاه سپیدان فارس با اشاره به تامین اعتبار دولتی مورد نیاز برای تکمیل این پروژه افزود: باید ردیف بودجه‌ای مستقلی برای این پروژه تعریف شود و اکنون زمان اقدام در این زمینه است.

صالحی امیری ادامه داد: این ردیف اعتباری، چه در قالب اعتبارات استانی فارس و چه در ردیف اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، در همین محل هزینه خواهد شد.

وی پیشنهاد داد: باید منابع مالی برای هر بخش از پروژه تجمیع شود تا کار هر چه زودتر به نتیجه برسد.

شهردار اردکان نیز در این بازدید گفت: بر اساس مطالعات جامع گردشگری شهرستان سپیدان، ۱۲ پروژه در اردکان تعریف شده است تا این شهر از یک «شهر در مسیر» به یک «شهر مقصد» گردشگری تبدیل شود.

احمدرضا متالهی با بیان اینکه محور چله‌گاه یکی از این ۱۲ پروژه گردشگری است، افزود: معبر این تفرجگاه از هشت متر به حدود ۴۰ متر تعریض می‌شود، اما این افزایش به معنای افزودن فضای سواره‌رو نیست، بلکه فضای ایجادشده به مراکز خدمات گردشگری اختصاص خواهد یافت.

بر اساس تفاهم‌نامه میراث فرهنگی فارس و شهرداری اردکان، در این پروژه گردشگری، تملک اراضی، خاک‌برداری و تعریض پل‌ها به عهده شهرداری است و اجرای عملیات پروژه بر عهده میراث فرهنگی خواهد بود.

صادق زارع، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، درباره این پروژه گفت: در حال حاضر این پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۲.۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی افزود: در چارچوب تعهدات میراث فرهنگی، سنگ‌فرش معبری به ابعاد ۳۰۰ در ۱۲ متر در حال انجام است که تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد.

به گفته مسئولان شهری اردکان و میراث فرهنگی فارس، با اجرای کامل این پروژه، برای چهار تا پنج هزار نفر اشتغال‌زایی در بخش گردشگری ایجاد خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح امروز وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز شد و مورد استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس، مهدی پارسایی معاون گردشگری و زیارت استانداری، بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی فارس ، اردوان اکبر پور نماینده مردم شریف شهرستان های سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان قرار گرفت.

این سفر در راستای بررسی وضعیت زیرساخت‌های گردشگری و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس انجام شده است. بر اساس اعلام اداره‌کل میراث فرهنگی فارس، وزیر در ادامه این سفر یک‌روزه از جاذبه‌های گردشگری شهرستان سپیدان بازدید خواهد کرد و در جشنواره سیب سپیدان نیز حضور می‌یابد.