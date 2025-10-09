خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آبفای قزوین خبر داد؛

افت سالانه 8 درصدی منابع آبی در استان قزوین

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: با توجه به افت سالانه 8 درصدی منابع آبی استان، راهکار اساسی مدیریت مصرف مردم است و اگر هر شهروند بتواند 20 درصد از مصرف آب خود را کاهش دهد، تمامی مشکلات آبی استان رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ظهر امروز در نشستی که به همین منظور برگزار شد، گفت: در این تفاهم‌نامه، فرهنگ سازی در زمینه الگوی استاندارد مصرف بهینه آب و افزایش آگاهی عمومی درباره چالش‌های تولید و توزیع آب آشامیدنی در استان مورد نظر قرار گرفته است. 

داراب بیرنوندی ادامه داد: سال گذشته، با حفر 76 حلقه چاه‌ اضطراری، 750 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب مورد نیاز مردم اضافه شد و اگر این اقدام انجام نمی‌شد، 200 هزار نفر از مشترکان دچار بی آبی می شدند. 

وی اظهار داشت: در حال حاضر تنها 36 درصد از مشترکان الگوی مصرف آب را رعایت می کنند که حدود 10 درصد آب را مصرف می کنند و آب بهایی کمتر از 70 هزار تومان پرداخت می کنند که باید این میزان با فرهنگ سازی ارتقا یابد. 

بیرنوندی خاطر نشان کرد: با توجه به افت سالانه 8 درصدی منابع آبی استان، راهکار اساسی مدیریت مصرف مردم است و اگر هر شهروند بتواند 20 درصد از مصرف آب خود را کاهش دهد، تمامی مشکلات آبی استان رفع خواهد شد.

در ادامه این نشست ،مدیرکل صدا و سیمای استان قزوین، حوزه آموزش را اولویت اصلی همکاری دانست و تأکید کرد: باید با همکاری آموزش و پرورش، پویش «جان من، جان آب» را در مدارس آغاز کرد. این پویش می‌تواند با مشارکت دانش‌آموزان، اولیای مدرسه و معلمان شکل بگیرد تا آنها خود تبدیل به راویان صرفه جویی شوند. 

سعید انبارلویی همچنین یادآور شد: صدا و سیما نیز آمادگی کامل برای تولید گزارش‌های ویژه خبری در این زمینه را دارد.  

