سرپرست بهزیستی مازندران:

حمایت از اقشار کارگری اولویت اصلی دولت است

حمایت از اقشار کارگری اولویت اصلی دولت است
سرپرست بهزیستی مازندران از تلاش‌های خانه کارگر و کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای بهبود شرایط معیشتی کارگران قدردانی کرد و تاکید کرد: دولت در اولویت‌های خود، رفع مشکلات معیشتی و ارتقای کرامت کارگران را قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رقیه رحمانی روز پنج شنبه در نشست صمیمی تشکل های کارگری و بازنشستگی از تلاش‌های مستمر و همکاری‌های ارزشمند خانه کارگر و کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش ویژه کارگران در توسعه و پیشرفت کشور، اظهار داشت: کارگران ستون‌های استوار و محکم تولید و پیشرفت کشور هستند. بنده نیز خود را از خانواده کارگری می‌دانم، چون فرزند یک کارگر هستم و به اینجا رسیدم. به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای برای رفع مشکلات معیشتی و حفظ کرامت این عزیزان قائل هستم.

سرپرست بهزیستی مازندران در ادامه به تلاش‌های رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دکتر بابایی، برای حمایت از کارگران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امسال در پی حمایت‌های مجلس، شاهد بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران بودیم. هرچند تورم به طور کامل برطرف نشده، اما قدم‌های مؤثری در این راستا برداشته شده است.

وی همچنین از همکاری و حمایت‌های بی‌دریغ خانه کارگر برای ارتقای وضعیت معیشتی و شغلی کارگران تقدیر کرد و تصریح نمود: با حمایت مجلس و همراهی نمایندگان محترم، امیدواریم گام‌های موثری برای معیشت و رفاه کارگران برداشته شود.

رحمانی از اقدامات در حال انجام در کمیسیون اجتماعی مجلس برای رسیدگی به حقوق بازنشستگان و کارگران قدردانی کرد و از همه مسئولان خواست تا در این مسیر برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد تلاش کنند.

