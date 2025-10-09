خبرگزاری کار ایران
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس:

تسریع در روند اجرای پروژه‌ های زیست‌ محیطی گیلان ضرورت دارد

تسریع در روند اجرای پروژه‌ های زیست‌ محیطی گیلان ضرورت دارد
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: تسریع در روند اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی به ویژه تقویت تصفیه‌خانه‌ها و مدیریت فاضلاب شهری ضرورت دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد رضا احمدی سنگری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان که با محوریت بررسی چالش‌ های زیست‌محیطی و مشکلات زیرساختی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تسریع در روند اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی به ویژه تقویت تصفیه‌خانه‌ها و مدیریت فاضلاب شهری ضرورت دارد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت و استاندار گیلان گفت: در سال‌های اخیر پروژه‌های مهمی با اعتبار بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برای بهسازی مناطق مختلف استان اجرا شده است که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

احمدی در خصوص وضعیت فاضلاب‌های شهری و بیمارستانی اضافه کرد: تصفیه‌خانه‌ها باید ظرفیت خود را افزایش دهند و فاضلاب بیمارستان‌ها نیز به طور کامل تصفیه شود تا سلامت عمومی حفظ و آلودگی‌های زیست‌محیطی کاهش یابد.

وی افزود: پروژه‌ای در رودخانه گوهر رود با اعتبار ۱۳۵۹۶ میلیارد ریال آغاز شده که شامل بیش از ۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری است و در قالب قرارداد سه‌ساله اجرا می‌شود؛ این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی فاضلاب منطقه ایفا کند.

نماینده مردم رشت در مجلس تأکید کرد: باید از نظرات کارشناسان و نخبگان بهره‌مند شویم و در محل‌های دارای ظرفیت لازم و مجوزهای قانونی، پروژه‌ها بدون تأخیر اجرا شود.

وی همچنین بر توجه ویژه به زیرساخت‌های شهری، بیمارستانی، صنعتی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: همه این بخش‌ها باید به صورت یکپارچه دیده شوند تا توسعه پایدار در استان محقق شود.

