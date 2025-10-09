بحران معیشتی کارگران؛ حقوق ۱۰ میلیونی مقابل سبد معیشت ۲۳ میلیونی

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریا بیگی روز پنج شنبه در نشست صمیمی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی با بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به نقد جدی وضعیت کارگران در کشور پرداخت و بر لزوم توجه بیشتر به این قشر تأکید کرد.

کارگران در اداره کشور نقشی ندارند

وی با اشاره به اینکه برخلاف دستورات قرآن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، کارگران در اداره کشور نقش کافی ندارند، اظهار داشت: جامعه کارگری باید در برابر مشکلات معیشتی، درمانی و حقوقی خود صدای بلندتری داشته باشد و از حقوق خود دفاع کند.

دریابیگی با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به مطالبات کارگران، گفت: کارگران بوجود آورنده نمایندگان مجلس و دولت‌ها هستند، اما مشکلات آن‌ها در قالب مسائل کلان مانند معیشت، درمان و قراردادهای ناعادلانه نادیده گرفته می‌شود.

وی همچنین از تلاش‌های جامعه کارگری در گذشته برای معرفی چهره‌هایی مانند آقایان محجوب و بابایی کارنامی به مجلس یاد کرد و افزود: امروز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یک کارگر است، اما هنوز مشکلات اساسی جامعه کارگری حل نشده است.

انتخابات پیش‌رو؛ فرصت طلایی برای حمایت از حقوق کارگران

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران به انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده، روز جهانی کارگر فرصت مناسبی برای حمایت از قشر کارگر است و تشکل‌های کارگری با قاطعیت از کاندیداهای اصلح که حامی جامعه کارگری هستند، حمایت خواهند کرد.

وی بر لزوم توجه به مسائل معیشتی کارگران در سیاست‌گذاری‌ها تأکید کرد و افزود: دولت و شورای کار به جامعه کارگری از سال ۶۹ تاکنون بدهکارند. به ویژه دو مسأله تورم و سبد معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار اعمال نشده است. سبد معیشت امروز بیش از ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که حقوق کارگران همچنان ۱۰ میلیون تومان است.

دریابیگی تأکید کرد: جامعه کارگری دیگر به شعارهای اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه اهمیت نمی‌دهد و مردم به دنبال نمایندگانی هستند که به محرومان و مستضعفان خدمت کنند.

وحدت کارگران تنها راه تحقق مطالبات معیشتی و سیاسی

وی گفت: رمز موفقیت ما در این است که با وحدت و همدلی، برای انتخابات آزاد و عادلانه تلاش کنیم و از کاندیداهایی حمایت کنیم که خدمت به مردم، خصوصاً به کارگران، برایشان اولویت داشته باشد.

انتهای پیام/