۱۹هزار ملک در آذربایجان غربی فاقد پلاک پستی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد فتاح زاده در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد:تمام نقاط کشور باید دارای مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) باشند، در حالی که در روستاهای استان، این موضوع در گذشته تقریبا صفر بوده است.

وی افزود:در حال حاضر، حدود ۵۵ درصد اطلاعات نقاط روستایی استان در سال ۱۴۰۴ جمع‌آوری شده و این عدد تا آذر ماه امسال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه،در سال گذشته، یک میلیون و ۴۴۷ هزار مرسوله پستی از استان به سراسر کشور ارسال شده بود گفت: اما امسال به دلیل جنگ ۱۲ روزه، این تعداد به ۸۷۸ هزار و ۳۸۳ مرسوله کاهش یافته است.

به گفته فتاح زاده،در بازه زمانی ۶ماهه نخست سالجاری ۵۱۹ کیلوگرم مرسوله پستی به خارج از کشور ارسال شده است.

مدیرکل پست استان با اشاره به ویژگی کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: در راستای حمایت از روستاها، پست روستایی باجه‌های تخصصی پست را ایجاد خواهد کرد که هدف از این اقدام، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان محلی است.

فتاح‌زاده همچنین به فعالیت ۵۸۷ فروشگاه اینترنتی در استان اشاره کرد و گفت:افزایش این نوع فعالیت‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های شهری و ارتباطی است.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت شهر ارومیه بیان کرد:با وجود اینکه ارومیه در مسیر کلان‌شهر شدن قرار دارد، اما همچنان از بسیاری از زیرساخت‌های شهری بی‌بهره است.

فتاح زاده گفت: ۱۹ هزار ملک فاقد پلاک پستی در استان وجود دارد که ۴ هزار و ۸۰۰ ملک آن در مرکز استان (ارومیه) واقع شده و این املاک قادر به دریافت خدمات پستی نیستند.

مدیر کل پست استان تاکید کرد:زیرساخت‌های شهری و آدرس‌گذاری دقیق، از ارکان اصلی اجرای خدمات الکترونیک هستند و توجه ویژه‌ای از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبند.

