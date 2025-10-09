کشف بیش از ۱۶۰۰ تن برنج احتکار شده در بندرعباس/ دستور توزیع این برنج ها در بازار صادر شد

به گزارش ایلنا از هرمزگان، مجتبی قهرمانی با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی دستگاه قضا در خصوص لزوم مقابله با احتکار و نظارت بر بازار و با توجه به اجرای طرحی که در همین خصوص در استان هرمزگان با هدف نظارت بر انبارها در حال انجام است، ظهر امروز از یک انبار در شهرستان بندرعباس ۱۲۰ هزار کیسه ده کیلویی برنج احتکار شده که معادل ۱۲۰۰ تن می باشد کشف شده است.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به بررسی اسناد و مدارک موجود پس از احراز جرم احتکار، بلافاصله در محل انبار، دستور توزیع برنج های احتکار شده در بازار توسط مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان صادر شد.

قهرمانی با بیان اینکه محتکران با سوء استفاده از طریق اقدامات غیر قانونی، برنج های مصرفی مردم را بعضاً تا سه برابر قیمت در بازار عرضه می کردند، گفت: با صدور دستورات قانونی در خصوص این برنج های کشف شده، تأکید شد محموله مذکور با نرخ مصوب برای مصرف کننده در بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: بعد از ظهر امروز نیز در جریان اجرای طرح مقابله با احتکار در استان هرمزگان یک محموله ۴۸۰ تنی برنج احتکار شده از یکی دیگر از انبارهای سطح شهر بندرعباس کشف شده است که پس از انجام بررسی های لازم، توزیع این محموله نیز در بازار انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان با تأکید بر اینکه مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند، خاطرنشان کرد: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران به جهت ارتکاب جرم احتکار با برخوردهای شدید و مجازات های قاطع روبرو خواهند شد.

